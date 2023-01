Niepokojące wpisy Małgorzaty Godlewskiej. "Wy*ebana jak pies ze schroniska"

Małgorzata Godlewska dała się poznać światu kilka lat temu, kiedy razem z siostrą Moniką (Esmeraldą) zaśpiewała serię świątecznych kolęd. Jednak to, co Gosia pokazywała w internecie, to zupełnie co innego, niż działo się poza nim. W realnym świecie Małgorzata Godlewska była pielęgniarką i otrzymała nawet odznaczenie od ministra zdrowia. Wszystko wskazuje jednak na to, że straciła pracę.

REKLAMA

Małgorzata Godlewska przeszła metamorfozę. Po czarnych włosach ani śladu

Zobacz wideo Tego jeszcze nie było. Siostry Godlewskie śpiewają... SŁAWOMIRA!

Małgorzata Godlewska już nie jest pielęgniarką?

Siostry Godlewskie przebojem (dosłownie i w przenośni) wdarły się na scenę polskiego show-biznesu. Magdalena, Małgorzata i Monika z entuzjazmem podchodziły do zabiegów z medycyny estetycznej i same również z medycyną miały wiele wspólnego.

Magdalena prowadzi dzisiaj gabinet, oferujący zabiegi z tego zakresu (Monika-Esmeralda próbowała swoich sił w tej dziedzinie, ale ostatnio raczej spotkamy ją w oktagonie, niż w gabinecie), a Małgorzata od lat pracowała jako pielęgniarka.

Na Facebooku jednej z sióstr pojawiło się jednak niepokojące ogłoszenie, jakoby Małgorzata straciła pracę:

Przestańcie kłamać, podobno brak pielęgniarek? A ukraińskie? A ja po dziesięciu latach? Zostałam wy*ebana jak pies ze schroniska. Pewnie stracę prawo do zawodu. Byłam za dobra, wygania się niewygodnych. (...) Szkoda, że gdy ja się zgłosiłam, wszyscy się pochowaliście w domach - napisała w skasowanym już poście.

Małgorzata Godlewska już nie jest pielęgniarką? Fot. Małgorzata Godlewska / Facebook

"Pochowanie się w domach" odnosiło się do sytuacji sprzed dwóch lat, kiedy w Warszawie na Stadionie Narodowym powstał szpital tymczasowy dla chorych na COVID. Małgorzata Godlewska zgłosiła się tam do pracy na ochotniczkę. Jako "covidowy medyk" za pracę w czasie pandemii otrzymała odznakę honorową "Za zasługi dla ochrony zdrowia" od ministra Adama Niedzielskiego - odznakę tę oddała później na licytację dla WOŚP. Choć jej kreacja Instagramowa daleka zawsze była od pielęgniarskiego uniformu, Gosia swoje media społecznościowe nadzwyczaj często przeznaczała na edukowanie i namawianie do dbania o zdrowie. Zachęcała m.in. do szczepień przeciwko COVID, wspierała protesty pielęgniarek.

Kolejne jej wpisy zdają się potwierdzać wydarzenia sprzed kilku dni:

Zostaję w Warszawie. Czy potrzebują pielęgniarki? Szukam pracy - napisała w środę.

W komentarzach znajomi i nie tylko już ruszyli na pomoc w poszukiwaniu jej nowego zatrudnienia.