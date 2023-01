Od wielu lat Grzegorz Miśtal spokojnym tonem i z niezwykle przyjemnym uśmiechem zapowiada ramówkę Telewizji Polskiej. Do 2012 roku był jednym z topowych dziennikarzy na Woronicza, jednak dość nagle odszedł z kilku flagowych programów stacji. Miśtal nie zakończył jednak współpracy z publicznym nadawcą, skupiając się głównie na telewizji regionalnej, ale powody jego zniknięcia z głównej stacji do dziś pozostają nieznane.

Tak potoczyła się kariera Grzegorza Miśtala

Grzegorz Miśtal nie od początku marzył o pracy w telewizji. Z wykształcenia jest aktorem, a w 1996 roku ukończył krakowską PWST. Jeszcze w trakcie studiów zagrał kilka epizodów filmowych, na koncie ma role w sztukach Teatru Telewizji, a pod koniec lat 90. dostał angaż m.in. w serialu "Klan". W 1999 roku Miśtal znalazł zatrudnienie w TVP i mniej więcej wtedy skończyła się także jego aktorska kariera.

Życie weryfikuje nasze plany i marzenia. W młodości bardzo chciałem być aktorem, ale jednocześnie już na studiach zacząłem swoją przygodę z dziennikarstwem - pracowałem w krakowskim radiu. Teraz nie wyobrażam sobie życia bez dziennikarstwa - mówił w rozmowie z Wirtualną Polską w 2010 roku.

W 2002 roku Grzegorz Miśtal został gospodarzem programu "Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie" o poszukiwaniach zaginionych osób. Siedem lat później otrzymał stanowisko prowadzącego w pierwszej polskiej śniadaniówce "Kawa czy herbata?". Z obydwu tych formatów odszedł w 2012 roku i skupił się na programach emitowanych w TVP3 Warszawa, takich jak "Telewizyjny Kurier Warszawski" czy "Raport z Polski".

Telewizja Polska do dziś angażuje Miśtala do prowadzenia kluczowych wydarzeń kulturalnych czy politycznych jak transmisje państwowych ceremonii, zaprzysiężenie prezydenta czy pielgrzymka Benedykta XVI. Dziennikarz był też konferansjerem w trakcie telewizyjnych sylwestrów, Wielkiego Testu TVP z Wiedzy Ekonomicznej czy koncertu otwarcia przekopu Mierzei Wiślanej. Do dziś Miśtal pojawia się także na antenie Telewizji Polskiej podczas zapowiedzi programowych.

Dzięki umiejętnościom dziennikarz został trenerem wystąpień publicznych w Akademii TVP, a doświadczenie konferansjerskie przekuł w możliwość dodatkowego zarobku. Miśtal oferuje swoje usługi na stronach agencji eventowych jako konferansjer i prowadzący imprez.

Do dziś nie wiadomo, dlaczego czołowy dziennikarz publicznej stacji zniknął niemal z dnia na dzień. Niewykluczone, że Miśtal miał dość życia na świeczniku. Nie prowadzi konta na Instagramie, a o jego życiu prywatnym wiadomo zaskakująco mało, bo od lat nie udziela wywiadów. Dziennikarz poślubił architektę Bognę, z którą doczekał się dwójki dzieci - urodzonego w 2007 roku Stasia i o dwa lata starszej Zosi.