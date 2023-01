Julian Sands zaginął. Już kiedyś omal nie stracił życia w górach

Media obiegła informacja o zaginięciu Juliana Sands'a, który ostatni raz był widziany w piątek 13 stycznia w górach San Gabriel w Kalifornii. Według przedstawiciela Departamentu Szeryfa Hrabstwa San Bernardino, służby zareagowały natychmiastowo i rozpoczęły przeszukiwanie terenu wkrótce po zgłoszeniu zaginięcia 65-letniego aktora przez jego żonę.

REKLAMA

Brytyjski aktor Julian Sands zaginął w górach. Trwają poszukiwania

Zobacz wideo "Dexter" powraca po latach! Jest pierwsza zapowiedź serialu

Julian Sands - filmografia i życie prywatne brytyjskiego aktora

Julian Sands znany jest przede wszystkim ze ścieżki zawodowej, jaką obrał. Mowa tu oczywiście o aktorstwie, które jak wielokrotnie wspominał, jest jego największą pasją. Brytyjczyk z Yorkshire od dziecka był blisko sztuki - jego matka Brenda zajmowała się teatrem amatorskim i zabierała go często do kina, tym samym zaszczepiając od najmłodszych lat zamiłowanie do filmu.

Zanim zadebiutował na dużym ekranie w komediodramacie wojennym "Parada szeregowców" (w roli marynarza), wystąpił w miniserialu "Żonaty" (1983) z Anthonym Hopkinsem. Wymarzony start w doborowym towarzystwie przyniósł młodemu Julianowi kolejne role - zagrał w komedii "Jankes na Oksfordzie" z Robem Lowe, czy w dramacie historyczno-wojennym Rolanda Joffé "Pola śmierci".

W Hollywood pojawił się dopiero w 1987 roku, wówczas otrzymał rolę w filmie "Czarnoksiężnik". Wystąpił także w "Arachnofobii", "Jutro musi nadejść", czy "Pokój z widokiem" na podstawie powieści E.M. Forstera co przyniosło mu jeszcze większą sławę. Warto wspomnieć, że Julian w 1988 roku zagrał główną rolę w filmie Krzysztofa Zanussiego "Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest", a także w "Dziewczynie z tatuażem".

Jest nagranie zgłoszenia wypadku Jeremy'ego Rennera. Przerażające

Pasją, która od lat go pochłaniała, były górskie szlaki i wspinaczka. Kilka lat temu w jednym z wywiadów dla "The Guardian" Sands opowiadał o swoim zainteresowaniu.

Najszczęśliwszy jestem blisko górskiego szczytu w chłodny poranek - wyznał w rozmowie.

Wówczas zdradził, że jego marzeniem jest zdobycie Makalu, piątej co do wielkości góry świata. Aktor wyznał też, że w latach 90. o mało nie stracił życia podczas wędrówki po Andach.