Michał Wiśniewski błaga o pomoc. Jego matka trafiła do szpitala

Rodzice Michała Wiśniewskiego podjęli decyzję o rozwodzie i podzieleniu się obowiązkami nad nim i jego bratem Jakubem, kiedy wokalista miał zaledwie trzy lata. Muzyk trafił do ojca, którego po kilku latach zamknięto w więzieniu. Wtedy kontakt z matką się pogorszył za sprawą siostry taty. Kiedy skończył 17 lat, mieli okazję spotkać się pierwszy raz od dawna, jednak nie był gotowy na odbudowanie relacji. Później wyciągnął pomocną dłoń do Grażyny Wiśniewskiej, kiedy ta przez bezsilność popadła w nałóg. Dziś żyją w bardzo bliskich relacjach, a Michał Wiśniewski opiekuje się mamą jak tylko może. Tym razem będzie potrzebował cegiełki od fanów.

Matka Michała Wiśniewskiego trafiła do szpitala

Michał Wiśniewski podzielił się z fanami druzgocącą wiadomością, którą początkowo chciał zostawić dla siebie. Jego matka trafiła do szpitala i pilnie potrzebuje krwi. Poprosił, żeby udali się do Centrum Krwiodawstwa i przy oddawaniu jakiejkolwiek grupy wskazali Grażynę Wiśniewską.

Dopada mnie potrzeba, dlatego zwracam się do państwa z prośbą o pomoc. Myślałem, że nie będę musiał wszystkim opowiadać tej historii, dlatego nikogo nie informowałem. Potrzebuję krwi grupy 0 Rh-, dla mojej mamy, która leży w Warszawie. Ona potrzebuje waszej pomocy, nas wszystkich, ja zresztą zrobię to samo. Oddam, bo mam taką samą grupę krwi jak ona - mówił Michał Wiśniewski.

Muzyk bardzo chciał sam oddać krew mamie i wczesnym porankiem wybrał się do Centrum Krwiodawstwa, gdzie poinformowano go, że nie może tego zrobić ze względu na przebyte wcześniej choroby. Na szczęście odezwało się do niego dużo osób, które zobowiązały się pomóc Grażynie Wiśniewskiej, za co jest bardzo wdzięczny.

Wybaczcie, że wczoraj było trochę dramatycznie, ale w takich sytuacjach wykorzystuje się każdą możliwą pomoc. Moja mama jest właśnie operowana. Rano pojechałem do Centrum Krwiodawstwa, ale nie mogę oddać krwi ze względu na przebyty nowotwór i leczenie łuszczycowe. Mimo że mam to 0 Rh-, to nie mogę go wykorzystać. [...] Z całego serca dziękuję za wsparcie.

Na sam koniec Michał Wiśniewski zachęcił fanów do badania i oddawania krwi. Sam postanowił, że postara się jeszcze częściej pomagać.

Grażynie Wiśniewskiej życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

