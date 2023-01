23-letnia Char Grey i jej 27-letni chłopak, Calum Black żyją w trójkącie z... silikonową lalką erotyczną. Na początku, kiedy kobieta zrobiła prezent partnerowi, to nic nie wskazywało na to, że jej "relacja" z plastikową zabawką stanie się dość bliska. Jednak to się zmieniło. Char Grey po nazwaniu lalki imieniem Delilah poczuła, że zaczyna być o nią zazdrosna. Wszystko przez, w jej odczuciu, "idealne" kształty. Przeszła wiele operacji, żeby upodobnić się do erotycznej lalki.

Char Grey chce się stać lalką erotyczną. Dla wymarzonego celu jest w stanie zrobić wiele

23-latka na początku kupiła lalkę erotyczną z myślą o swoim chłopaku. Później tak jej się spodobała, że postanowiła sama wyglądać tak, jak ona. Żeby osiągnąć ten cel, celebrytka poddaje się niezliczonym operacjom, na które do tej pory wydała 50 tysięcy złotych. Jak powiedziała w jednym z wywiadów:

Myślę, że jest przepiękna. Chcę wyglądać dokładnie tak jak ona. Miałam zrobione już wiele wypełniaczy, żeby się do niej upodobnić. Zrobiłam też nos - podsumowała.

Jakby tego było mało, influencerka nie postanawia porzucić swojego "marzenia" zbliżenia się do jej wypaczonego ideału. Oprócz operacji nosa i robieniu wypełniaczy, chce jeszcze zdecydować się na operacje powiększania biustu, żeby jej kształt piersi przypominał te u silikonowej lalki erotycznej.

Musimy zabrać ją do brafitterki, później zajmę się swoją operacją piersi. Jej są ogromne. Wydam tyle, ile będę musiała, ale myślę, że dzięki temu poczuję się lepiej z tym, jak wyglądam - podsumowała.

Warto dodać, że takie dążenie do wyimaginowanego przez Char Grey ideału jest bardzo niezdrowe i może się skończyć poważnymi zaburzeniami osobowości.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy.