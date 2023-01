Siedem lat temu podczas rutynowego badania u Anny Wyszkoni zdiagnozowano nowotwór tarczycy. Piosenkarka od razu poddała się leczeniu. Po zabiegu usunięcia guza okazało się, że ma niedowład jednej struny głosowej i czeka ją długi proces leczenia. Dzięki rehabilitacji udało jej się wrócić na scenę. Nowotwór to jednak niejedyna choroba, z jaką musiała się zmierzyć. Po terapii onkologicznej pojawiła się depresja. Jak z perspektywy czasu wokalistka patrzy na traumatyczne wydarzenia z przeszłości?

Anna Wyszkoni mówi o ciężkich przeżyciach. Najpierw rozwód, a później dwie straszne diagnozy

Anna Wyszkoni w rozmowie z dziennikarką portalu Jastrząb Post wróciła wspomnieniami do trudnych momentów, które wydarzyły się w jej życiu. Piosenkarka nie ukrywa, że przykre doświadczenia wzmocniły ją i to właśnie z nich czerpie siłę do działania.

Zaczynając od tego, co wydarzyło się ponad 20 lat temu, czyli sytuacja rozwodowa, która była jednak bardzo trudnym doświadczeniem, ale mnie wzmocniła (...) potem diagnoza- nowotwór tarczycy, depresja. Znalazłoby się jeszcze parę przykrych doświadczeń. Ale staram się wyciągać z tego dobre wnioski i iść dalej, czerpiąc z tego tylko i wyłącznie siłę

Piosenkarka została również zapytana o to, jak radziła sobie z depresją. W tym samym czasie, w jej życiu nagromadziło się sporo trudnych doświadczeń, ale zawsze mogła liczyć na bliskich.

Zgłosiłam się do psychiatry, nie ukrywam, że brałam leki. Wszystko było spowodowane farmakologiczną sytuacją u mnie, to wszystko działo się lawinowo, jedno po drugim. Nowotwór, przyjmowanie sztucznych hormonów i te wahania nastrojów. Pomogła mi rodzina, praca, którą kocham, publiczność i chęć powrotu na scenę. To są takie elementy, które budują całe moje życie

W połowie grudnia 2022 roku w rozmowie z magazynem "Twarze Depresji" Wyszkoni przyznała, że decyzja o skorzystaniu z pomocy specjalisty była jedną z najlepszych w jej życiu.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.