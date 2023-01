Agnieszka Dygant związała się z Patrickiem Yoką, reżyserem i scenarzystą. Para doczekała się syna. Chłopiec urodził się w w 2010 roku i otrzymał imię Xawier. Według najnowszych informacji rodzina aktorki wkrótce zamieszka w nowym domu. Wszystko wskazuje na to, że do przeprowadzki jeszcze daleko, ale posiadłość już zapiera dech w piersiach.

Agnieszka Dygant wkrótce tam zamieszka

Budynek jest jeszcze w stanie surowym, ale pierwsze poważne prace już ruszają. Agnieszka Dygant opowiedziała o nich na InstaStories.

Dzisiaj przyjechałam do mojego domku, który na razie jest w surowym stanie. Ale to nie o to chodzi! On już jest piękny w mojej wyobraźni i już widzę, jak on będzie wyglądał. Dzisiaj spotykam się z jedną z firm, która będzie robiła okna. To jest wyzwanie, bo okno jest bardzo duże, okrągłe. I trzeba zdecydować, jak ma wyglądać. Dlatego dzisiaj spotykam się z jedną z firm i zobaczymy, co mi zaproponują. Nie ukrywam, że jestem bardzo podkręcona tym wszystkim.

Jakiś czas temu, gdy aktorka po raz pierwszy poinformowała o budowie wymarzonego domu, zaznaczyła, że kluczem do sukcesu jest otoczenie się wykwalifikowanymi fachowcami. Osobom, które są w trakcie budowy własnej inwestycji aktorka poradziła, by kurczowo nie trzymały się swoich pomysłów. Czasem są zbyt trudne do zrealizowania, więc warto zaufać i oddać się w ręce ekspertów. Zgadzacie się z jej zdaniem?

