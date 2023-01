Księżna Kate, mimo że nie może opowiadać o tak prozaicznych rzeczach, jak kosmetyki na łamach prasy, to z pewnym źródeł wiadomo, jaką pielęgnację stosuje. To dzięki starannemu oczyszczaniu twarzy cieszy się promienną i piękną cerą. Oprócz tego stawia na kosmetyki z wysokiej półki cenowej i jakościowy makijaż.

REKLAMA

Polecamy: Książę Harry najadł się magicznych grzybków w domu Courteney Cox. Odurzony miał poważny problem w toalecie

Zobacz wideo Książę William i księżna Kate w pierwszym wystąpieniu po pogrzebie królowej Elżbiety II. Oboje nadal w czerni

Makijażowe wpadki. Gomez przesadziła z opalenizną. Zobaczcie ten makijaż Smaszcz

Sekrety idealnej cery księżnej Kate. To nie są wcale drogie rzeczy!

Nie da się ukryć, że księżna Kate doskonale dba o swoją perfekcyjną cerę, którą ma w naprawdę bardzo dobrej kondycji. Mimo tego, że żona księcia Williama skończyła 41 lat, nie ma na twarzy zmarszczek. To wszystko dzięki starannej pielęgnacji, na którą składają się ważne rytuały. Przede wszystkim oczyszczanie i pielęgnowanie twarzy za pomocą olejków. Jej ulubiony to ten wykonany z płatków róży, pięknie rozjaśnia twarz i nadaje naturalnego efektu "glow".

Zobacz też: Księżna Kate i medycyna estetyczna? Tak, to możliwe. Tiktokerka pokazała dowody zabiegów. Wow, długa lista

Księżna Kate Agencja Gazeta

Oprócz tego swego czasu mówiło się także o tym, że żona księcia Williama stosuje zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. Jest to możliwe, ponieważ jej skóra wydaje się bardzo napięta jak na fakt, że jest dojrzałą kobietą. Mimo to podejrzenia nigdy nie zostały potwierdzone przez samą zainteresowaną. Wiadomo natomiast, że na półce w łazience księżnej Kate musi się znaleźć bawełniana lub lniana ściereczka do wycierania twarzy i ściągania makijażu po całym dniu. To właśnie dzięki niej cera arystokratki jest bez niedoskonałości i przebarwień.

ZOBACZ: Księżna Kate i medycyna estetyczna? Tak, to możliwe. Tiktokerka pokazała dowody zabiegów. Wow, długa lista