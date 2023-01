Beata Pawlikowska znana jest ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi na temat zdrowia psychicznego. Była żona Wojciecha Cejrowskiego głośno mówi, że jej zdaniem z depresji można wyleczyć się siłą woli, a oczyszczanie czakr i uśmiech działa lepiej niż niejedna psychoterapia. Tym razem internautów oburzył jej filmik, w którym przestrzegała przed stosowaniem antydepresantów. Co na ten temat myśli Maja Bohosiewicz?

Maja Bohosiewicz bierze antydepresanty. Co myśli o wywodach Beaty Pawlikowskiej? Była bardzo łagodna

Celebrytka w lipcu tego roku przyznała, że zmaga się z zaburzeniami psychicznymi. Powracać do pełni sił zaczęła dopiero po konsultacjach z psychiatrą, który zalecił stosowanie leków na te schorzenie. Maja bardzo chwali sobie farmakoterapię, jednak opinia Beaty Pawlikowskiej nie zrobiła na niej wrażenia.

Po tym, jak sama wiesz jak to jest, nie uważasz wpisów Beaty Pawlikowskiej za bardzo krzywdzące? - chciała wiedzieć internautka.

Nie widziałam filmiku Beaty Pawlikowskiej (którą uwielbiam za wspaniałe książki z podróży). Myślę, że nie miała nic złego na myśli i przytoczyła swoją historię, w której poradziła sobie bez leków z wyjścia z depresji. (...) To, że leki powodują zmiany w mózgu - wydaje mi się logiczne, bo przecież uczą neuroprzekaźniki działać prawidłowo. To, że mają szereg skutków ubocznych - dodałabym możliwych i zacytowała mojego pana profesora: Pani Maju, ulotki nie czytamy, bo to jest pismo prawnicze, a nie informacja dla pacjenta - skomentowała Bohosiewicz.

W dalszych relacjach przyznała, że jakiś czas temu próbowała odstawić antydepresanty na własną rękę i w jej przypadku skończyło się to bardzo źle. Dodatkowo dobrze dobrane medykamenty przyczyniły się do ustabilizowania nastrojów i powrotu do dawnego dobrostanu psychicznego.

