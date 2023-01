Choć lwia część panujących na TikToku trendów jest zupełnie nieszkodliwa, co jakiś czas pojawiają się "wyzwania", które mogą skończyć się tragicznie. I mimo że zarówno serwis, jak i jego użytkownicy starają się blokować niebezpieczne treści, niektóre z nich nadal trafiają do młodych odbiorców. Tak stało się w przypadku 12-letniej Argentynki, która została znaleziona w domu martwa.

Dziewczynka zmarła w wyniku tiktokowego trendu. Ciotka 12-latki zabrała głos

Jak informuje Jam Press, do tego strasznego wydarzenia doszło w argentyńskim mieście Capitán Bermudez 13 stycznia. Uczęszczająca do szkoły Milagros Soto zmarła w wyniku uduszenia po tym, jak próbowała wykonać krążące na TikToku wyzwanie o nazwie "blackout challenge". Polega ono na zaciśnięciu pętli na szyi, aż do utraty przytomności. Jak podaje "New York Post", eksperci i lekarze ostrzegają przed jego fatalnymi skutkami, które mogą doprowadzić m.in. do uszkodzeń mózgu w wyniku nawet krótkotrwałego niedotlenienia. W przypadku 12-letniej Milagros finał okazał się jeszcze bardziej tragiczny.

To niezwykłe smutne zdarzenie w rozmowie z Jam Press skomentowała ciotka zmarłej 12-latki. Jak wynika ze znalezionych nagrań, Milagors nie była w stanie ściągnąć pętli, którą zacisnęła sobie na szyi. Zdaniem kobiety do tego straszliwego czynu namówili ją rówieśnicy.

Myślę, że ktoś ją do tego namówił. Zmagała się z prześladowaniem w szkole - powiedziała mediom.

Argentynka nie jest pierwszą ofiarą tego straszliwego wyzwania. W listopadzie ubiegłego roku serwis Bloomberg przekazał, że przyczyniło się ono do śmierci przynajmniej 15 dzieci. "New York Post" informował natomiast w 2021 roku o historii 10-letniej Włoszki, u której wykonanie "blackout challenge" doprowadziło do śmierci mózgowej.

Jeśli potrzebujesz pomocy, codziennie przez całą dobę możesz zadzwonić na Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, pod bezpłatnym numerem telefonu 116 111. Swój problem możesz też opisać w wiadomości.