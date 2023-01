Małgorzata Kożuchowska jest niewątpliwie jedną z najpopularniejszych polskich aktorek, którą od lat podziwiamy na ekranach i deskach teatru. Ogromną popularność przyniosła jej rola Hanki Mostowiak w "M jak miłość", w którą wcielała się w latach 2000-2011. Jest też doskonale znana widzom z takich produkcji, jak: "Rodzinka.pl", "Druga szansa", "Kiler" czy "Kiler-ów 2-óch". Artystka stara się chronić swojej prywatności i rzadko chwali się rodzinnymi kadrami w sieci. Prywatnie jest szczęśliwą żoną i matką, ale przed ślubem przeżyła kilka zawirowań miłosnych. Kogo darzyła wyjątkowym uczuciem?

Zobacz wideo Małgorzata Kożuchowska o Łepkowskiej. "Czasami wbiła mi jakąś szpilę"

Małgorzata Kożuchowska i Wiesław Komasa

Małgorzata Kożuchowska poznała Wiesława Komasę na studiach. Od razu połączyła ich wyjątkowa więź, ale w tym wypadku nie było porywów serca i prawdziwego uczucia. Aktorka darzyła swojego wykładowcę wyłącznie miłością platoniczną, natomiast wiele razy podkreślała, że reżyser był dla niej prawdziwym wzorem.

Byłam w niego wpatrzona jak w obraz. Na naszym roku chyba wszystkie wzdychałyśmy do niego ukradkiem - wyznała Kożuchowska w rozmowie z "Twoim Stylem".

Wiesław Komasa, Małgorzata Kożuchowska. AG

Małgorzata Kożuchowska i Marcin Dorociński

Małgorzata Kożuchowska i Marcin Dorociński poznali się jeszcze na studiach w Akademii Teatralnej. Miłość pojawiła się dopiero w 1997 roku, kiedy Dorociński dołączył do załogi Teatru Dramatycznego, w którym od dwóch lat pracowała już Kożuchowska. Przyjaciele twierdzili, że był to duet jak z obrazka. Wysoka blondynka i przystojny brunet. Wydawało się, że tworzą związek idealny, ale to było tylko złudzenie. Ich relacja rozpadła się po trzech latach. Nieoficjalnie mówiło się, że w życiu artystki pojawił się inny mężczyzna.

Marcin Dorociński i Małgorzata Kożuchowska AKPA

Małgorzata Kożuchowska i Jerzy Pilch

Choć nigdy oficjalnie nie potwierdzili, że byli parą, o romansie Małgorzaty Kożuchowskiej i pisarza Jerzego Pilcha media rozpisywały się w 2004 roku. Sam zainteresowany zapytany wówczas o związek z Kożuchowską, odpowiadał enigmatycznie: "Nie zaprzeczam i nie potwierdzam". Na portalu Onet.pl pojawiła się w tamtym czasie informacja, że domniemani zakochani byli razem widywani na mieście.

Wielkie zdziwienie ogarnęło środowisko aktorskie, gdy wyszło na jaw, że uroczą aktorkę coraz częściej widuje się w towarzystwie Jerzego Pilcha. A to trzymając się za ręce spacerują po mieście, razem robią zakupy, a to razem stoją w długiej kolejce - tak obrazowo relacjonował to wtedy portal Onet.pl.

Oboje nie potwierdzili jednak plotek na temat ich bliższej relacji.

Jerzy Pilch, Małgorzata Kożuchowska. AG/ Kapif

Małgorzata Kożuchowska i Marek Straszewski

Wybrankiem, dla którego Małgorzata Kożuchowska rzekomo porzuciła Marcina Dorocińskiego był Marek Straszewski. Mężczyzna był fotografem, nie dziwi więc fakt, że poznali się w trakcie jednej z sesji zdjęciowych. Wcześniej spełniał się zawodowo jako model. Miłość narodziła się dość szybko. Kożuchowska była już wtedy rozpoznawalna, ale nie starała się ukrywać nowej relacji.

Bywalcy modnych wówczas warszawskich klubów na placu Trzech Krzyży do dziś wspominają czas, gdy tych dwoje okupowało godzinami jeden ze stolików - można było przeczytać w tygodniku "Rewia".

Plan na udany związek z przystojnym fotografem jednak nie wypalił. Stało się to tuż przed Bożym Narodzeniem.

Coś mi się zawaliło tuż przed świętami. Pojechałam do rodziców, do Torunia. Były tam także siostry. Wszyscy rozumieli, że jest mi źle, ale nie rozczulali się. Były za to rozmowy, żarty - wspominała Małgorzata Kożuchowska w rozmowie z "Twoim Stylem".

Jak się później okazało mężczyzna miał stronić od poważnych deklaracji i zakochani rozstali się.

Małgorzata Kożuchowska, Marek Straszewski. Kapif

Małgorzata Kożuchowska i Bartłomiej Wróblewski

Bartłomiej Wróblewski jest obecnym mężem Małgorzaty Kożuchowskiej, którego poślubiła w 2008 roku. Historia ich miłości jest idealnym scenariuszem na film. Dziennikarz od lat był ogromnym fanem artystki. Wielokrotnie oglądał jej filmy, chodził na spektakle, a tuż po nich zostawiał kwiaty. Aktorka nie pozostała obojętna na zaloty wielbiciela i po którymś ze spektakli nawiązała z nim kontakt. Od razu zaiskrzyło, a zakochani do dziś tworzą zgrany duet. W 2014 roku doczekali się syna Jana Franciszka.

Kożuchowska jest starsza od męża o 9 lat. 'Myślałam, że kwiaty przesyła dojrzały mężczyzna' MICHAL WARGIN//East News