JedenDzieńDłużej dla WOŚP. Wylicytuj udział w Kole Plotka!

Nina Cieślińska, prowadząca Koło Plotka, zaprasza na plan! Będzie sporo roboty i bardzo dużo zabawy. Zobaczysz, jak wygląda nagranie kultowego formatu od podszewki, zadasz gwieździe trzy własne pytania (oczywiście będziesz na wizji!), wystąpisz w dwóch segmentach programu.

- przejdziesz test prawdziwego fana - odpowiesz na pytania gwiazdy

- wystąpisz w klubie dyskusyjnym Plotka - razem z gwiazdą będziecie próbowali odpowiedzieć na pytania z Google.

Piszesz się? Jeśli tak, to licytuj udział w Kole Plotka!

Zobacz wideo Top of the top Koła Plotka 2022

#JedenDzieńDłużej to licytacje Gazeta.pl z okazji finału WOŚP <3

Już piąty raz wspieramy Wielką Orkiestrę i oddajemy szacunek tragicznie zmarłemu prezydentowi Gdańska. Paweł Adamowicz nie mógł dokończyć swojej zbiórki na rzecz WOŚP, więc my mu w tym pomagamy – do końca świata i jeden dzień dłużej. Nasze licytacje finiszują w poniedziałek 30 stycznia, dzień po finale WOŚP, a zebrane pieniądze w całości zasilą konto Orkiestry na rzecz wsparcia szpitali sprzętem do walki z sepsą.

