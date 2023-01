JedenDzieńDłużej dla WOŚP. Wylicytuj morsowanie z Joanną Jabłczyńską

Gratka dla doświadczonych morsów - albo dla tych, którzy jeszcze się wahają! Joanna Jabłczyńska morsować uwielbia - w kostiumie kąpielowym przywitała nowy rok - i zaprasza nad Jeziorko Czerniakowskie na wspólną, godzinną sesję kąpielową. Pamiętajmy, że skoro ma to być prawdziwe morsowanie, to nagrodę trzeba wykorzystać do końca marca 2023! Kto się odważy?

REKLAMA

KLIKNIJ TUTAJ, ABY WYLICYTOWAĆ MORSOWANIE Z JOANNĄ JABŁCZYŃSKĄ

Joanna Jabłczyńska archiwum prywatne

KLIKNIJ TUTAJ, ABY WYLICYTOWAĆ MORSOWANIE Z JOANNĄ JABŁCZYŃSKĄ

#JedenDzieńDłużej to licytacje Gazeta.pl z okazji finału WOŚP <3

Już piąty raz wspieramy Wielką Orkiestrę i oddajemy szacunek tragicznie zmarłemu prezydentowi Gdańska. Paweł Adamowicz nie mógł dokończyć swojej zbiórki na rzecz WOŚP, więc my mu w tym pomagamy – do końca świata i jeden dzień dłużej. Nasze licytacje finiszują w poniedziałek 30 stycznia, dzień po finale WOŚP, a zebrane pieniądze w całości zasilą konto Orkiestry na rzecz wsparcia szpitali sprzętem do walki z sepsą.

>>> Wszystkie licytacje #JedenDzieńDłużej