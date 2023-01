Dominika Kulczyk

Dominika Kulczyk jest najbogatszą Polką. Jej majątek szacowny jest na dziewięć mld zł. Bizneswoman bardzo zmieniła się na przestrzeni lat. Na lepsze wyszła jej zmiana fryzury. Od wielu lat ma długie włosy, czasem z grzywką, czasem bez. Na wielkie wyjścia wybiera modne kreacje i mocne makijaże. Zdecydowanie zmiana na plus.

Dominika Kulczyk Fot. AP, Kapif

Elon Musk

W styczniu 2021 zdetronizował Jeffa Bezosa i przejął tytuł najbogatszego człowieka na ziemi. Majątek przedsiębiorcy, założyciela lub współzałożyciela przedsiębiorstw: PayPal, SpaceX, Tesla, Neuralink i Boring Company szacowany jest na 146 miliardów dolarów (wg magazynu "Forbes"). Jak wyglądał Musk, zanim dorobił się fortuny? Jego włosy były zdecydowanie rzadsze i jaśniejsze. Widać też, że właściciel Twittera popracował nad kondycją fizyczną. Zmienił się także jego styl. Za duże, staromodne garnitury zamienił na dopasowane i skrojone na miarę.

Elon Musk Fot. East News, AP

Kylie Jenner

Najmłodsza z klanu Kardashian-Jenner jest także najmłodszą miliarderką na świecie. Na liście najbogatszych według "Forbesa" znalazła się w wieku 21. lat.

Kylie Jenner początkowo była kojarzona tylko z bycia znaną siostrą Kim Kardashian czy poprawiania ust i policzków. Postanowiła wykorzystać medialny szum i konsekwentnie pracowała nad rozwojem kariery i firmy. Efekty są zadziwiające. Jej marka kosmetyczna powstała w 2015 roku. Obecnie miliarderka posiada także markę produktów do pielęgnacji twarzy, kosmetyki dla mam i linię strojów kąpielowych. Jenner nie zrezygnowała z powiększania ust i doczepianych włosów. Poddała się także innym zabiegom medycyny estetycznej.

Kylie Jenner Fot. @kyliejenner

Jeff Bezos

Przez bardzo długi czas to właśnie założyciel Amazona był najbogatszym człowiekiem na świecie. Firma powstała w garażu, a obecnie jego majątek szacowany jest na 121,3 miliarda dolarów. Bezos wykorzystał pieniądze także do tego, by poprawić wygląd. Widać, że jest częstym gościem na siłowni. Poza tym ogolił głowę na łyso.

Jeff Bezos, partnerka Fot. East News, @jeffbezos

Kim Kardashian

Celebrytka zadebiutowała na sławnej liście "Forbesa" w kwietniu 2021 roku. Jej majątek jest wyceniany na "ponad" miliard dolarów. Może to zawdzięczać rozwojowi firmy kosmetycznej i bieliźniarskiej. Magazyn podkreślił jednak, że ogrom wpływów do budżetu najbardziej popularnej Kardashianki stanowiły telewizyjny show i reklamy.

Gwiazda była znana jeszcze za czasów, kiedy imprezowała z Paris Hilton. Wyglądała wtedy zgoła inaczej. Kardashian nie ukrywa, że poddała się operacjom plastycznym na twarzy i ciele. Przeszła m.in. zabieg BBL, czyli brazylijski lifting pośladków. Zainwestowała też w dobrego fryzjera, stylistę oraz makijażystę.

Kim Kardashian Fot. @kimkardashian

Oprah Winfrey

Dziennikarka i osobowość telewizyjna dziś nie prosi o rozmowy z gwiazdami światowego formatu, to gwiazdy walczą o jej zainteresowanie. Na przestrzeni kilku dekad Oprah bardzo się zmieniła, eksperymentując z fryzurami i zabiegami upiększającymi. "Forbes" wycenił jej majątek w 2023 roku na ok. 2,5 miliarda dolarów.

Oprah Winfrey Fot. East News, @oprah

Rihanna

Barbadoska piosenkarka stosunkowo niedawno dołączyła do grona miliarderów, bo w lipcu 2022 roku. Została najmłodszą miliarderką "self-made" w USA. Jej majątek jest szacowany na 1,4 miliarda dolarów. Artystka zaczynała jako piosenkarka, jednak ostatnio została prawdziwą bizneswoman. Posiada firmy z kosmetykami kolorowymi, pielęgnacją, a także własną markę bieliźnianą. Do wszystkiego doszła ciężką pracą. Rihanna jednak nie jest fanką operacji plastycznych. Na przestrzeni lat ewoluował jej styl oraz fryzury. Nie boi się także pokazywać bez makijażu.

Rihanna Fot. East News, @badgalriri

Mark Zuckerberg

Chociaż majątek współzałożyciela Facebooka uszczuplił się w zeszłym roku o aż 70 miliardów dolarów, to i tak cały czas uważany jest za jednego z najbogatszych ludzi na świecie. W 2023 roku jego majątek wynosił 49,6 miliarda dolarów. Fortuna nie zmieniła jednak Zuckerberga. Wciąż ubiera się w popularnych amerykańskich sieciówkach.

Mark Zuckerberg Fot. East News, @zuck

