Mariam Shu oraz jej partner David Sailor uchodzą za jedną z najpiękniejszych par w Gruzji. Na ich instagramowych profilach można śledzić ociekające luksusem życie. W grudniu 2022 roku para powitała na świecie trzecie dziecko. "Królowa życia" nie ukrywa pociech przed światem, a wręcz przeciwnie, często pojawiają się na wspólnych zdjęciach, co wywołuje niemałe kontrowersje, ponieważ matka upiększa je filtrami. Zrobiła to także, gdy pokazywała noworodka. Tym razem modelka wywołała skandal, pojawiając się w ryzykownej stylizacji, odziana od stóp do głów w futra. Internautom się to nie spodobało.

Gruzińska "królowa życia" podpadła fanom. Założyła futra

Mariam Shu nie kryje swojego upodobania do luksusowych marek i przedmiotów. Na Instagramie chwali się torebkami ze światowych domów mody, lecz to jej ostatnia stylizacja wywołała poruszenie wśród jej obserwatorów. Na jednych z ostatnich zdjęć pozuje z ukochanym przed okazałą rezydencją. Ma na sobie tzw. toczek, czyli futrzaną czapkę oraz grube futro. Fani od razu zwrócili uwagę na te elementy stroju, krytycznie odnosząc się do podejścia do mody influencerki.

Futra... Noszenie futer nie jest już modne. Jest za to bardzo okrutne dla zwierząt.

Podziwiam cię, twoją urodę, rodzinę i styl ubierania się. Ale proszę, przestań nosić futra - czytamy w komentarzach.

Modelka odpowiedziała na krytyczne komentarze, jedynie dodając emotikony. Nie odniosła się do tego, czy noszone przez nią futra są naturalne, czy też sztuczne. Pod zdjęciami dostała także mnóstwo komplementów, a wraz z mężem kolejny raz zostali nazwani "najpiękniejszą parą". Zgadzacie się?

