Beata Pawlikowska to znana podróżniczka, która wydała już ponad sto książek. Autorka w swoich publikacjach skupia się nie tylko na podróżowaniu, ale również na duchowej sferze naszego życia. "Ekspertka od wszystkiego" już niejednokrotnie wzbudzała skrajne emocje swoimi wypowiedziami jak np. wtedy, postanowiła podzielić się z internautami przemyśleniami na temat aborcji. Pisarka sugerowała, że to od kobiety zależy, czy jej dziecko urodzi się zdrowe. Sugerowała także chorym na depresję, aby po prostu częściej się uśmiechali. Teraz znowu zabrała głos . Wypowiedziała się na temat leków na depresję. Internauci oraz lekarze nie zostawili na niej suchej nitki.

REKLAMA

Zobacz wideo Shakira śpiewa z fanami diss na Pique. Przyszli pod jej dom

Beata Pawlikowska o lekach na depresję. Będzie pozew?

16 stycznia pisarka opublikowała 44-minutowe nagranie, w którym na początku zaznaczyła, że nie jest ekspertką, jednak biegle posługuję się językiem angielskim i ma dostęp do zagranicznych badań. W filmiku zatytułowanym "Depresja: Najnowsze badania naukowe" stwierdziła, że leki przeciwdepresyjne są substancjami psychoaktywnymi, które powodują zmiany w mózgu, uzależniają oraz wpływają negatywnie m.in. na masę ciała czy zaburzenia orgazmu.

Pod filmikiem internauci skrytykowali Pawlikowską, twierdząc, że jej wywody są szkodliwe i niebezpieczne. Głos zabrało także wielu lekarzy specjalizujących się w leczeniu psychiatrycznym.

Założono zbiórkę, aby pozwać Beatę Pawlikowską

Maja Herman, lekarka, psychiatra, prezeska Polskiego Towarzystwa Mediów Medycznych, zarzuciła Pawlikowskiej manipulację oraz mylenie grup leków. Herman zorganizowała zbiórkę w serwisie Zrzutka.pl na pozew.

Mam serdecznie dość celebrytów, którzy wypowiadają się o zdrowiu. Szczególnie o zdrowi psychicznym. 16 stycznia 2023 roku na kanale YouTube Pani Beata P., dziennikarka, płynnie znająca język angielski, opublikowała film, w którym podaje nieprawdziwe informacje, które stanowią niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia setek tysięcy osób chorujących na depresję - czytamy w opisie zbiórki.

18 stycznia zbiórka osiągnęła już 80 procent założonego celu, zebrano ponad 24 tys. zł z 30 tys. zł. Beata Pawlikowska została zapytana o sprawę w rozmowie z Plejadą.

Chętnie stawię się w sądzie, aby przedstawić wyniki badań tak, jak to zrobiłam w opublikowanym przeze mnie nagraniu.

"40 kontra 20". Pary zamieszkały razem po programie. To zweryfikowało relacje

Maja Herman nie zaznaczyła jednak, na jakiej podstawie prawnej zamierza pozwać podróżniczkę i na co dokładnie przeznaczone zostaną środki.

Potrzebujesz pomocy?

W związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą może występować zagrożenie życia, wówczas - w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej - zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.

Jeśli natomiast potrzebujesz pomocy, a masz mniej niż 18 lat, codziennie od 12:00 do 2:00 w nocy możesz zadzwonić na Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, pod bezpłatnym numerem telefonu 116 111. Swój problem możesz też opisać w wiadomości.