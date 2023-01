W Wielkiej Brytanii od kilku miesięcy trwa rozprawa sądowa z udziałem aktora. Przypomnijmy, że Spacey jest oskarżony o napaści na tle seksualnym w tym kraju, Od dłuższego czasu jest na cenzurowanym, jednak pewne włoskie muzeum właśnie uhonorowało go nagrodą.

Kevin Spacey odbiera nagrodę

Amerykanin został zaproszony do zabrania głosu na ceremonii wręczenia nagród w Narodowym Muzeum Kina w Turynie po tym, jak został nagrodzony w uznaniu "osobistego estetycznego i autorskiego wkładu w rozwój sztuki dramatycznej".

Z pewnością jestem wdzięczny, a moje serce jest dziś pełne miłości wobec Muzeum Kina za to, że miało "jaja", by zaprosić mnie dziś wieczorem – powiedział Spacey, który osobiście odebrał nagrodę.

Prezes muzeum Enzo Ghigo powiedział natomiast:

Jesteśmy zaszczyceni, że tak prestiżowy gość, jak Kevin Spacey, wybrał Turyn i nasze muzeum na powitanie i długo oczekiwany powrót na wydarzenie z udziałem publiczności. To zaszczyt móc gościć jednego z najwybitniejszych aktorów kina i teatru naszych czasów.

Kevin Spacey pierwszy raz od dawna pojawił się publicznie. Od kilku lat oskarżany jest o molestowanie i napaści seksualne. Chociaż w październiku 2022 roku wygrał w sądzie i został oczyszczony z zarzutów dotyczących molestowania Anthony'ego Rappa, otrzymał siedem kolejnych. Oskarżany jest m.in. o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i doprowadzenie siłą do czynności seksualnej. Stąd decyzja o nagrodzeniu Spaceya spotkała się z oburzeniem w mediach. Włoski dziennik "La Stampa" opublikował artykuł o wymownym tytule "Włochy, kraj odpustu zupełnego".

62-letni aktor jest dwukrotnym laureatem Oscara za role w filmach "Podejrzani" i "American Beauty", a w latach 2003-2015 był dyrektorem artystycznym londyńskiego teatru Old Vic. Wystąpił również w serialu politycznym Netfliksa "House of Cards", a w zeszłym roku powrócił do aktorstwa.

