Czesław Mozil, który zasłynął nie tylko jako wokalista, ale także juror w programie "X Factor", w ostatnim czasie raczej stronił od show-biznesu. O muzyku głośno zrobiło się w mediach w styczniu 2023 roku, gdy TVN ogłosił, że Mozil będzie jednym z uczestników wznowionego programu "Azja Express". W reality show pojawi się u boku żony Doroty, którą poznał ponad dekadę temu.

Kim jest Dorota Mozil, żona Czesława Mozila?

Czesław Mozil i Dorota, wówczas jeszcze Zielińska, poznali się w 2011 roku. Dorota jest stylistką i pracowała przy sesji zdjęciowej w Maroko, w której brał udział muzyk. Jak wspominała w rozmowie z "Twoim Stylem", wpadł do garderoby i zrobił bardzo dużo zamieszania. Już wtedy poczuli, że dużo ich łączy, a po powrocie Dorota zajęła się stylizacjami Mozila na planie programu "X Factor". Zaczęli spędzać coraz więcej czasu razem, a muzyk zaproponował stylistce współtworzenie marki odzieżowej dla dzieci, która istnieje do dziś. Ich więź zaczęła się zacieśniać, chociaż długi czas widzieli w sobie jedynie dobrych znajomych.

Wspólnie prowadziliśmy firmę, lubiliśmy spędzać ze sobą czas – potrafiliśmy wsiąść do samochodu i na dwa tygodnie wyruszyć w Europę. Zdarzało się też, że dzwonił w środku nocy i zwierzał się z problemów z kolejną dziewczyną - wspominała na łamach "Twojego Stylu".

Podczas jednego ze wspólnych wyjazdów pierwszy raz się pocałowali. Do domu wrócili już jako para. Dorota opowiadała, że decyzję o ślubie podjęli racjonalnie, rozważając wszystkie za i przeciw. Stwierdzili, że chcą być razem przez całe życie. Ukochanej Czesława Mozila bardzo zależało na tym, aby przyjęcie było kameralne. Ceremonię, która odbyła się w grudniu 2016 roku, udało im się ukryć przed mediami, a o tym, że stanęli na ślubnym kobiercu, poinformował sam muzyk kilka miesięcy później.

To był piękny i fantastyczny dzień. Zależało nam wtedy na dyskrecji i spokoju. Zaprosiliśmy tylko naszych najbliższych przyjaciół i w kilkanaście osób świętowaliśmy. Niektórzy nawet tańczyli na stołach. Ale przed północą wróciliśmy do domu - zdradził Mozil Plejadzie.

Para do tej pory rzadko pokazywała się w mediach, jednak kilka razy zrobili wyjątek. W 2018 roku zostali uczestnikami programu "The Story Of My Life. Historia naszego życia", w którym zostali postarzeni przy pomocy charakteryzacji. Małżonkowie na co dzień mieszkają na warszawskiej Pradze.