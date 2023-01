Za nami 30. gala rozdania Paszportów "Polityki". To jedne z najbardziej prestiżowych nagród w rodzimych mediach, które przyznawane są w następujących kategoriach: literatura, film, teatr, sztuki wizualne, muzyka poważna, kultura cyfrowa oraz muzyka popularna. Wydarzenie jak co roku przyciągnęło tłumy gwiazd. My zwróciliśmy uwagę na ich stylizacje.

Paszporty "Polityki". Marika zachwyciła odważną stylizacją

Na imprezie nie mogło zabraknąć jednej z ikon polskiej kultury Grażyny Torbickiej. Dziennikarka postawiła na klasyczną stylizację. Była ubrana w eleganckie, ale luźne czarne spodnie. Zestawiła je z marynarką bez guzików, ozdobioną frędzlami w tym samym kolorze. Wyglądała przepięknie.

Grażyna Torbicka KAPiF.pl / KAPIF.pl

Na bardzo oryginalną stylizację postawiła za to Marika. Piosenkarka była ubrana w czarne, skórzane spodnie. W oczy jednak najbardziej rzuca się zielony top wykonany z piór z odsłoniętymi ramionami. Całość uzupełniały srebrne szpilki.

Marika KAPiF.pl / KAPIF.pl

Interesująco wyglądała również Marta Kuligowska. Podobnie jak Grażyna Torbicka była ubrana w swobodne czarne spodnie i dopasowaną górę z głębokim dekoltem. Wyróżniała się jednak dzięki długiemu szaremu płaszczowi, który opadał aż za kolana.

Kuligowska Marta KAPiF.pl / KAPIF.pl

Nie mogliśmy nie wspomnieć także od Gabi Drzewieckiej. Postawiła na czarne błyszczące spodnie i taką samą kamizelkę z głębokim dekoltem i odkrytymi ramionami. Stylizację uzupełniła o małą brązową torebkę i szeroki uśmiech na twarzy.

Drzewiecka Gabi KAPiF.pl / KAPIF.pl

