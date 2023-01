Roksana Węgiel w weekend świątowała 18. urodziny. Na koncie jej chłopaka pojawiło się zdjęcie, na którym ukochana pozuje w błyszczącej, odświętnej kreacji. Artystka dopiero teraz oficjalnie przyznała, że takowa impreza faktycznie miała miejsce. Podzieliła się także zdjęciami. Na jednym pozuje z rodziną, na innym namiętnie całuje Kevina. Tego jeszcze nie grali!

Roksana Węgiel już nie ukrywa związku. Padła Kevinowi w objęcia

Na koncie Roksany Węgiel pojawiła się seria zdjęć z urodzin. Jak się okazuje, 18-latka wyprawiła je w hotelu w Bukowinie Tatrzańskiej, który oznaczyła na jednym z ujęć. Na fotografiach widać ją w pięknej, błyszczącej kreacji. Na innym ma okulary-gwiazdy. A gwiazdą tego wieczoru niewątpliwie była.

Cóż to była za noc! Dziękuję wszystkim, z którymi mogłam celebrować moje 18. urodziny. Cudownie się bawiłam, na pewno zapamiętam ten wieczór na długo. (...) Dziękuję wam, moi kochani, za wszystkie życzenia! To były moje najpiękniejsze urodziny - napisała Węgiel.

Na ujęciach widać Roksanę pozującą m.in. z mamą i bratem. Na innym - ją, w objęciach Kevina. Na parkiecie wymieniali się namiętnymi buziakami.

W tle widać mnóstwo złotych balonów i światełek. Do tego dochodzi tort czekoladowy, z kryształkami przypominającymi kostki lodu. Węgiel zadbała także o to, by impreza została udokumentowana. W jej pobliżu widać kamerzystę. Do tego dochodzi fotograf, który zrobił zdjęcie przyjaciołom i rodzinie.

