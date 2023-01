Majątek Cristiano Ronaldo szacuje się na około 500 mln dol., co czyni go najbogatszym piłkarzem i jednym z najbogatszych sportowców na świecie. Jeszcze kilka lat wstecz sportowiec twierdził, że będzie chciał skończyć karierę w topowym europejskim klubie. Zmienił zdanie, gdy zagwarantował sobie kontrakt w wysokości 200 milionów euro za rok. Reprezentuje barwy jednego z klubów w Arabii Saudyjskiej, co nie przeszło bez echa. Okazuje się, że sportowiec i jego rodzina na bliskim wchodzie są traktowani niemalże jak rodzina królewska.

Cristiano Ronaldo po królewsku traktowany w Arabii Saudyjskiej. Zamknięto dla niego park

Cristiano Ronaldo rozpoczął nowy etap w życiu i z rodziną przeprowadził się na bliski wschód. Kraje Arabskie bardzo restrykcyjne podchodzą do relacji damsko-męskich. Niezamężne pary nie mogą ze sobą sypiać ani żyć pod tym samym dachem, jednak to nie budzi kontrowersji w przypadku sportowca i jego ukochanej.

Piłkarz może liczyć na specjalne traktowanie. Wygląda na to, że gdy Ronaldo o cokolwiek poprosi, innych obowiązuje zasada "sky is the limit" [nieograniczonych możliwości - przyp. red.]. Sportowiec wybrał się z rodziną do parku rozrywki Boulevard World w Rijadzie i jak ujawnił dziennik "Mundo Deportivo", cały obiekt został zamknięty na dwie godziny i udostępniony tylko na ich użytek. Na Instagramie Georgina Rodriguez zrelacjonowała wizytę w tym miejscu i rodzinne spędzone popołudnie.

Boulevard World spełni wymagania nawet najbardziej surowych bywalców parków rozrywki. Jest największym tego typu miejscem w Arabii Saudyjskiej i oferuje niezliczoną ilość atrakcji. Zwiedzający mogą również podziwiać najsłynniejsze kopie zabytków z całego świata.

