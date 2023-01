Alicja Majewska to wybitna wokalistka urodzona we Wrocławiu. Karierę muzyczną zaczynała w zespole Partita, jednak po czasie zdecydowała się odejść i występować solo. Zasłynęła głównie z takich przebojów, jak: "Odkryjemy miłość nieznaną", "Być kobietą" czy "Jeszcze się tam żagiel bieli". Od 2019 roku była trenerką w programie "The Voice Senior", ale w najnowszej odsłonie show jej zabrakło. Artystka zaplanowała też przerwę od koncertów i niemal natychmiast narodziło się pytanie, czy przyczyną mogą być problemy ze zdrowiem.

Alicja Majewska ma za sobą intensywny rok. Planuje odpoczynek. Na jak długo zniknie ze sceny?

Alicja Majewska ma 74 lata i nadal jest aktywna zawodowo. Niedawno wraz z Włodzimierzem Korczem obchodziła wspólny jubileusz - 45 lat na scenie. W ubiegłym roku wydała także nowy album, co wiązało się nie tylko z intensywną pracą w studiu, ale i z licznym koncertami promującymi płytę. Oprócz tego nagrywała program "The Voice Senior", więc jej grafik był bardzo napięty. Jak podawały media, ciągła praca miała ją zmęczyć i wpłynąć niekorzystnie na stan zdrowia. Pojawiły się nawet informacje, że wokalistka zamierza zrobić sobie dłuższą przerwę od występów. W jednym z wywiadów postanowiła odnieść się do krążących plotek.

Jakie to dziwne, że mogę chcieć odpocząć. (...) Tak, dużo pracuję i założyłam sobie, że przez dziesięć dni nie przyjmę żadnych koncertów, ale już w końcówce stycznia gramy i cały luty zajęty, marzec zajęty. Teraz też jestem w hotelu po koncercie, zaraz koncert w Malborku. To prawda, że robię przerwę, ale te dziesięć dni to minimum przed bardzo intensywną wiosną, bo będą koncerty promujące moją nową płytę - wyznała Alicja Majewska w rozmowie z Plejadą.

Fani mogą być spokojni. Plany na najbliższe miesiące już są i nie ma mowy o rezygnacji z koncertowania. Z samopoczuciem gwiazdy jest wszystko w porządku, a odpoczynek od występów będzie trwał tylko... dziesięć dni.

Mamy mnóstwo koncertów zaplanowanych. Czeka mnie ciężka i odpowiedzialna praca. Nieustannie z jednej trasy w drugą... więc pomiędzy sobie właśnie założyłam, że nie tyle zadbam o siebie, bo ja o siebie generalnie dbam, tylko to będzie czas, żeby coś tam podreperować w domu, będą też spotkania towarzyskie. Takie ma być niby wolne, a to będzie wolne całe dziesięć dni - dodała Alicja Majewska w rozmowie z Plejadą.

Wygląda na to, że Alicja Majewska nie może sobie pozwolić na dłuższy urlop w związku z zobowiązaniami zawodowymi. Czekacie na jej kolejne koncerty i nowe utwory?