Baron zagrał kiedyś w hitowej produkcji TVN! Pamiętacie?

Baron, czyli Aleksander Milwiw-Baron, od lat jest obecny w polskim show-biznesie. Urodził się w 1983 roku we Wrocławiu w artystycznej rodzinie. Jest synem Piotra Barona - wybitnego saksofonisty jazzowego oraz bratem Adama Barona - członka jazzowej grupy Pink Freud. Jego babcia ze strony ojca, Marlena Milwiw to polska aktorka, a dziadek ze strony ojca, Adam Baron był pisarzem.

Sam obrał dość szybko muzyczną ścieżkę. Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu. Baron zdobył tytuł dyplomowanego saksofonisty klasycznego. Jest multiinstrumentalistą - gra na gitarze, fortepianie i saksofonie. W 2006 roku wraz z zespołem Blog27 wygrał prestiżowe nagrody - MTV European Music Award i Broder Breakers Award.

Muzyk pracuje jako kompozytor, producent muzyczny i oczywiście jest członkiem zespołu Afromental. Wielką popularność przyniósł mu program "The Voice of Poland". Od lata zasiada w fotelu jury i wybiera swoją drużynę. Wraz z innymi trenerami stara się odkryć utalentowane wokalnie osoby.

Zobacz wideo Aleksander Baron rozmawiał z Sandrą Kubicką o PCOS? "Od pięciu lat obserwuje mnie na Instagramie"

Krótka przygoda z serialem

Niewiele osób pamięta, że Baron miał krótką przygodę z aktorstwem. Muzyk lata temu pojawił się w produkcji TVN-u - "39 i pół". Wystąpił w pierwszym sezonie. Swego czasu wspominał na Instastories swój występ.

Co matka robi, kiedy bejbiś śpi? Ogląda stare seriale - napisał juror "The Voice of Poland" na Instagramie - napisał wówczas artysta.

Baron wspomina 39 i pół screen - InstaStories

Baron wcielił się w muzyka i występował u boku Tomasza Karolaka. Od premiery pierwszego sezonu minęło już 15 lat. Pamiętacie jego występ? To była krótka przygoda, artysta od tamtej pojawiał się tylko w programach rozrywkowych – we wspomnianym "The Voice of Poland" czy w "Familiadzie". Zrobił wyjątek dopiero w 2022 roku i został obsadzony w polskiej komedii romantycznej "Miłość na pierwszą stronę". Zagrał samego siebie!

Skontaktowała się ze mną moja serdeczna koleżanka, Marysia Sadowska, którą znam z różnych sytuacji, przede wszystkim "The Voice", ale i muzycznych. Zapytała, czy nie zechciałbym. Stwierdziłem, że po pierwsze, Marysi się nie odmawia, a tym bardziej w takiej roli - powiedział Baron w rozmowie z serwisem interia.pl.

