O "Ani z Zielonego Wzgórza" zrobiło się ponownie głośno w 2017 roku. Wszystko za sprawą serialu "Ania, nie Anna" Netfliksa. Choć odniósł sukces, dla większości odbiorców Ania jest tylko jedna. To oczywiście Megan Follows.

Pokonała trzy tysiące innych kandydatek

Megan Follows urodziła się 14 marca 1968 roku w Toronto. Jest Kanadyjką tak jak Ania. Już w najmłodszych latach próbowała swoich sił w aktorstwie. Rodzice widzieli potencjał u córki. Sami z resztą byli związani z branżą filmową – ojciec aktorki Ted Follows był aktorem i reżyserem, matka Dawn Greenhalgh także aktorką.

Karierę zaczynała od udziału w reklamie kanadyjskiej firmy telekomunikacyjnej. Miała wówczas dziewięć lat. Później gościnnie pojawiała się w serialach telewizyjnych. Megan ma trójkę rodzeństwa, które również pracuje w branży rozrywkowej. Jedna siostra jest pisarką, a druga siostra i brat są aktorami.

Rola Ani nie była jej pierwszą znaczącą w karierze. Megan Follows zagrała wcześniej w filmie krótkometrażowym "Chłopcy i dziewczęta", który w 1984 roku zdobył Oscara. Przełom nastąpił jednak rok później. Jako 17-latka stanęła do castingu do filmu na podstawie bestsellerowej powieści Lucy Maud Montgomery. Choć usłyszała, że jest "za stara" do tej roli (i to ze strony samego reżysera!), pokonała ponad trzy tysiące innych kandydatek.

Kariera po Ani

Po wielkim sukcesie "Ani z Zielonego Wzgórza" aktorka była utożsamiana z roztrzepaną, mądrą bohaterką. Megan Follows cały czas była związana z kanadyjską i amerykańską telewizją. Choć wciąż występuje w filmach – na przykład w "Republice Sary" w 2021 roku, w serialu October Faction w 2020 roku – nie jest o niej głośno. Niewiele osób poznaje aktorkę. Jej ostatnie role w popularnych produkcjach były drugoplanowe – wystąpiła na przykład w 2011 roku w serialu "House", a w 2013 roku serialu historycznym "Reign".

Prywatnie aktorka dwukrotnie była mężatką. W 1991 roku wyszła za mąż za Christophera Davida Portera, kanadyjskiego fotografa. Para doczekała się dwójki dzieci – Lyli Anne Porter i Russella Portera. Związek nie przetrwał. Po pięciu latach aktorka się rozwiodła. Później związała się aktorem Stuartem Hughesem, ale ich relacja także zakończyła się dość szybko.

Megan Follows jest aktywna w mediach społecznościowych. Rzadko jednak publikuje swoje zdjęcia. Bardzo się zmieniła, choć w jej oczach wciąż widać dawny blask, który tak zachwycał, gdy wcielała się w Anię.