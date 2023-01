Shakira nie zwalnia tempa. Przez jakiś czas leczyła złamane serce, ale wygląda na to, że już nie zamierza dłużej milczeć w temacie rozstania z Gerardem Pique. Ten nie próbuje się ukrywać. Nawiązał współpracę z marką Casio, co jest odpowiedzią na słowa Shakiry. Kolumbijska gwiazda w piosence uderzyła nie tylko w sportowca, ale i w jego nową partnerkę, przyrównując siebie do Rolexa i Ferrari, a ją do Casio i Twingo. Wokalistka może liczyć na ogromne wsparcie fanów, którzy tłumnie udali się pod jej dom, gdzie razem z artystką odśpiewali diss na piłkarza. W hiszpańskim programie wyliczono, ile Shakira mogła już zarobić na rozstaniu. Łzy ociera banknotami.

Zobacz wideo Shakira śpiewa z fanami diss na Pique. Przyszli pod jej dom

Shakira nie oszczędza Pique, a kwota na jej koncie rośnie. Tyle zarobiła na rozstaniu

Nowy utwór Shakiry to współpraca z argentyńskim DJ-em Bizarrapem. W ciągu trzech dni został odtworzony ponad 100 mln razy na różnych serwisach streamingowych. Hiszpańska dziennikarka Lorena Vázquez w programie "Y ahora Sonsoles" ujawniła, że Gerard Pique podobno nie jest szczególnie zmartwiony piosenką, w którym obrywa się jemu i jego ukochanej. Nie tylko nawiązał współpracę z marką Casio, ale został zauważony za kierownicą Renault Twingo. Tym razem w programie Elecinco "El Programa de Ana Rosa" podliczono, ile wokalistka zarobiła od rozstania. W kilka dni po premierze piosenki z samego serwisu YouTube zainkasowała 512 tysięcy dolarów. Jak zauważyli prowadzący, wokalistka najwięcej zarobiła z serwisu Apple, bo aż 1,2 miliona dolarów. Amazon zagwarantował jej 500 tysięcy dolarów, a najmniej - 360 tysięcy dolarów zarobiła z odtworzeń na Spotify.

Nie tylko najnowsza piosenka Shakiry może pochwalić się imponującym wynikiem odtworzeń. Artystka w kwietniu ubiegłego roku wypuściła utwór "Te felicito", na którym miała zarobić około dziesięć milionów dolarów, zaś "Monotonia" przyniosła jej około 3,5 miliona dolarów przychodu.

Łatwo policzyć, że na śpiewaniu o złamanym sercu i rozstaniu z Pique wokalistka zarobiła około 15 milionów dolarów, co w przeliczeniu daje ponad 65 milionów złotych. Nie można odmówić jej smykałki do biznesu i wygląda na to, że artystka dopiero się rozkręca.

