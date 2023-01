Dorota Szelągowska zdobyła popularność jako gospodyni programów wnętrzarskich. Aktualnie prowadzi program "Totalne remonty Szelągowskiej", gdzie wraz z ekipą remontuje domy i mieszkania ludzi, którzy zasłużyli się społeczeństwu. Prezenterka posiada przepiękny dom na Warmii i mieszkanie w Warszawie. Obydwa miejsca samodzielnie urządziła. Jakiś czas temu na Instagramie Szelągowska zdradziła, że jest na etapie przeprowadzki do nowego mieszkania. Jak wyznała, poprzednie było dla niej za duże i za bardzo luksusowe. Teraz pochwaliła się wnętrzem.

Zobacz wideo Dorota Szelągowska opowiada, jak schudła. Ogłasza: Rzucę palenie!

Dorota Szelągowska przeprowadziła się i pokazała salon

Prezenterka od lat odmienia wnętrza. Także prywatne mieszka w pięknych miejscach. W wiejskim domu na Warmii jest bardzo jasno i elegancko. W salonie królują marmury i biel. Poprzedni apartament Szelągowskiej w Warszawie urządzony był w nowoczesnym stylu. Dominowały w nim pastele, a przede wszystkim pudrowy róż. W nowym wnętrzu panuje zgoła inny klimat.

Na najnowszym zdjęciu opublikowanym na Instagramowym profilu Szelągowskiej widzimy pięknie urządzony nowy salon prezenterki. Drewniana, ciemna podłoga w jodełkę świetnie kontrastuje z jasnymi, beżowymi ścianami. Przytulności dodaje dywan w etniczne wzory. Drewniane są także stoliki, a także ogromna witryna z książkami. Zasłony są w kolorze ciemnego grafitu, co nadaje wnętrzu przytulności. Jednak to, co zwraca uwagę, to wygodna kremowa kanapa i szezlong z dużą ilością poduszek.

W domu. Nie wiem, czy nareszcie. Trzecie pranie w toku, lodówka pusta, a głowa w rozsypce. Na szczęście odsiecz nadjeżdża, a jedzenie przecież można zamówić. Oraz można zjeść trochę słoików z fancy delikatesów, co się dostało w paczkach świątecznych, od zaprzyjaźnionych firm. Nadziewana papryka wymiata, tyle wam powiem. Oraz mam całkiem przytulny salon - napisała pod zdjęciem.

