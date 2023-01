Wraz z początkiem ery Edwarda Miszczaka w Polsacie zaczął wiać prawdziwy wiatr zmian. Dotknął on także programu wyjątkowo lubianego przez telewidzów - "Twoja twarz brzmi znajomo". Z posadą jurorów w show pożegnali się już Michał Wiśniewski i Katarzyna Skrzynecka. Wyrzucenie tej drugiej z obsady wyjątkowo poruszyło internautów. Aktorka wygrała pierwszą edycję programu, a później oceniała uczestników w kolejnych 16 odsłonach formatu. Solidarnie z koleżanką z programu odszedł prowadzący, Piotr Gąsowski. Teraz znamy już nazwisko nowego jurora.

Paweł Domagała nowym jurorem "Twoja twarz brzmi znajomo". Produkcja potwierdza

Informację jako pierwszy podał portal Pomponik. Produkcja Polsatu potwierdziła, że za stołem jurorskim w 18-tej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" zasiądzie Paweł Domagała. To popularny aktor, wokalista i kabareciarz, który często pojawia się na muzycznych wydarzeniach organizowanych przez stację. Na koncie ma już cztery solowe albumy, ale największą furorę zrobił jego singiel "Weź nie pytaj", który stał się także przebojem chętnie granym na weselach. W ciągu czterech lat w serwisie YouTube piosenkę odtworzono 143 miliony razy.

Paweł Domagała Fot. KAPiF

Po raz pierwszy w programie poczynania uczestników będzie oceniała trójka jurorów. Zmiany w składzie jury to niejedyne próby odświeżenia formatu. Wiadomo już, że Piotra Gąsowskiego jako prowadzącego zastąpi Maciej Rock, który przed laty w Polsacie prowadził talent show "Idol" i "Must Be the Music. Tylko muzyka". Zaskakująca ma być też lista uczestników nadchodzącej edycji. Mówi się, że wśród nich ma pojawić się Natalia Janoszek i Krzysztof Ibisz.

Jak oceniacie decyzję stacji? Myślicie, że Paweł Domagała sprawdzi się jako juror?

