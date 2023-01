Doda pochwaliła się przygotowaniami do trasy koncertowej, jednak nie to wzbudziło zainteresowanie fanów. Ich uwaga skupiła się na fryzurze piosenkarki. Czyżby w końcu, po latach trwania w blondzie, coś się zmieniło? A skąd! To tylko peruka. Choć bardzo pasuje wokalistce!

Doda zrezygnowała z blondu? Tak wygląda w ciemniejszych włosach

Doda jest królową metamorfoz. Piosenkarka lubi eksperymentować ze swoim wyglądem - zarówno na scenie, jak i w życiu codziennym. Od początku kariery jednak nosiła blond włosy, zmieniała się tylko intensywność koloru. Czyżby obecny odcień jej się znudził? Na Instagramie opublikowała zdjęcie, na którym zaprezentowała się w ciemniejszych włosach.

W sekcji komentarzy nie brakuje komplementów.

Świetnie wyglądasz w ciemniejszych włosach.

Ładnie ci w tych włoskach.

Przez chwile myślałem, że na zdjęciu jest Doda z lat nastoletnich - pisali jej.

Znalazły się też osoby, którym ta zmiana niezbyt przypadła do gustu.

W ogóle nie jesteś podobna do dawnej Dody.

W blondzie lepiej wyglądasz.

Niezbyt korzystnie w tym kolorze - napisali fani Dody na Instagramie.

Czy Doda faktycznie zdecydowała się na zmianę koloru włosów? Okazuje się, że nie. W opublikowanej na Instagramie relacji możemy zobaczyć, że dalej jest blondynką. Najprawdopodobniej była to tylko peruka.

Doda Instagram/@dodaqueen

To zresztą nie pierwszy raz, gdy możemy zobaczyć ją w zupełnie innym kolorze. Piosenkarka chętnie nosi peruki. W galerii u góry strony możecie zobaczyć, jak wyglądała np. w rudych włosach.

