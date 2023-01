Gwiazda Gogglebox wspomina koszmar połogu. "Musiałam na kolanach błagać o mleko"

Gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem", Lili Antoniak, w rozmowie z Kamilem Baleją w podcaście "Tato, no weź!" dla Radia Złote Przeboje, wróciła pamięcią do pierwszego połogu. Nie było tak kolorowo, jak to niekiedy przedstawia się w filmach.

7 Fot. Lili Antoniak / Instagram Otwórz galerię Na Gazeta.pl