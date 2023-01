Iga Świątek nie raz już udowodniła, że potrafi wygrać nawet z najtrudniejszymi rywalkami. Oprócz satysfakcji tenisistka może liczyć także na sowite wynagrodzenia. Pomimo tego, że ma dopiero 21 lat, to już jest milionerką. Jej majątek robi wrażenie.

Ile zarabia Iga Świątek? Wielki majątek

Iga Świątek zawodowo gra od siedmiu lat. Do tej pory łącznie z nagród zgarnęła 14 milionów dolarów. Przykładowo za wygranie French Open zarobiła dwa miliony euro, a na US Open otrzymała prawie trzy miliony dolarów. Przeliczając to na złotówki, na kortach zdobyła ponad 60 milionów. Kwoty robią wrażenie, ale należy pamiętać, że sporą część pochłaniają podatki.

W Polsce na przykład ten podatek to dziesięć procent, ale w Stanach Zjednoczonych to już 30 procent. We Francji trzeba zapłacić nawet 45 procent podatku - powiedział tata Igi Świątek w rozmowie z "Super Expressem".

Oprócz nagród, dochodzą też intratne kontrakty reklamowe. W 2022 roku Iga Świątek została ambasadorką chińskiego producenta smartfonów Xiaomi. Tenisistka podpisała również kontrakt ze szwajcarskim producentem zegarków Rolex. Ile zatem może inkasować za współpracę? Niektórzy eksperci podają, że za jedną kampanię mogła otrzymać półtora miliona złotych.

Zatem majątek Igi Świątek obecnie wynosi ponad 40 milionów złotych. To wciąż za mało, aby zadebiutować na liście 50 najbogatszych Polek. W 2022 roku próg wejścia podskoczył do 63 milionów złotych, więc 21-latce jeszcze trochę brakuje, aby znaleźć się w zestawieniu. Biorąc pod uwagę szybkość zarabiania pieniędzy przez Igę, można się spodziewać, że już wkrótce prześcignie Agnieszkę Radwańską, której majątek szacowany jest na 115 milionów złotych.

