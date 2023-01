Małgorzata Tomaszewska spisała testament. Wyjaśnia, co w nim zawarła

Małgorzata Tomaszewska to córka słynnego bramkarza Jana Tomaszewskiego. Swoją telewizyjną karierę rozpoczynała w stacji Polsat jako pogodynka, ale w krótkim czasie związała się z TVP. Obecnie jest jedną z najpopularniejszych prezenterek stacji. Gospodyni "Pytania na śniadanie" jest dwukrotnie rozwiedziona, a z drugim mężem ma syna Enzo. Chłopiec przyszedł na świat w 2017 roku. Ostatnio Małgorzata Tomaszewska wyjawiła, że spisała testament. Wiemy, co kryje się za tą decyzją.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomaszewska współczuje Cichopek i Kurzajewskiemu. "Związek lubi ciszę"

Małgorzata Tomaszewska zaliczyła wpadkę na wizji. Oj, nie chciała tego pokazać

Małgorzata Tomaszewska sporządziła testament. Chce zabezpieczyć przyszłość syna

Małgorzata Tomaszewska 28 stycznia skończy 34 lata. Wydaje się, że to bardzo młody wiek na to, żeby myśleć o testamencie. Jednak prezenterka od dawna ma już wszystko uregulowane. Wszystko po to, żeby zabezpieczyć przyszłość syna.

Mam wszystko zabezpieczone, i to od dłuższego czasu. Gdy mały miał chyba dwa latka, to spisałam testament. Mam w nim spisane wszystkie szczegóły dotyczące tego, co z synem będzie się działo, jeśli mnie zabraknie - wyznała w rozmowie z "Faktem" Małgorzata Tomaszewska.

Małgorzata Tomaszewska z synem Enzo, Jan Tomaszewski Fot. KAPiF

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Przypomnijmy, że w kwietniu 2022 roku prezenterka poinformowała, że jej małżeństwo z tureckim biznesmenem Ahmetem Seyfi Yigit Tarci należy już do przeszłości. Syna Enzo wychowuje sama. Umiejętnie łączy macierzyństwo z karierą zawodową. Ostatnio została także jedną z prowadzących program "The Voice Senior", a władze TVP angażują ją wiele w dużych projektów, jak Sylwester Marzeń, czy opolski festiwal.

Rodzina Kurzajewskiego się powiększy. Małgorzata Tomaszewska: Jestem w szoku