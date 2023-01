Zofia Zborowska chciałaby mieć więcej dzieci. Powstrzymuje ją trauma

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona długo starali się o dziecko. Rodzicami zostali dwa lata temu. Na świat przyszła mała Nadzieja. Aktorka udzieliła wywiadu portalowi Ładne Bebe, w którym otwarcie powiedziała o poronieniach. Przez siedem miesięcy ukrywała ciążę.

Pamiętam, jak moja pani doktor, wybitna endokrynolożka, powiedziała: Jeszcze zrobię ci ostatnie badanie, ostatnie. Chcę mieć 100 procent pewności, zanim ci dam zielone światło na ciążę. Zrobiłyśmy to badanie i okazało się, że najprawdopodobniej mam zespół antyfosfolipidowy, który powoduje poronienia i może powodować ogromne trudności z zajściem w ciążę - wyznała Zofia Zborowska.

Zespół antyfosfolipidowy jest chorobą autoimmunologiczną. Jego mechanizm polega na nieprawidłowym działaniu układu odpornościowego.

Gdy Zborowskiej udało zajść w ciążę, zamiast radości pojawił się lęk. Ciąża była zagrożona, a przyszli rodzice doskonale pamiętali doświadczenia z przeszłości. Zofii Zborowskiej udało się jednak urodzić zdrową dziewczynkę. Niestety sam poród też nie był łatwy.

Zofia Zborowska o traumie pierwszego porodu

Gwiazda była też gościnią podcastu "Tak Mamy!". W rozmowie z dziennikarkami opowiedziała o trudnym porodzie i bolesnym połogu.

Nadzia była bardzo dużym dzieckiem, więc podobno trzeba było mnie naciąć. A jak się nacina, to potem trzeba zszyć.

Aktorka wyznała, że przez kilka tygodni była na proszkach przeciwbólowych i "to był hardcore". Długo dochodziła do siebie. Przeżyła koszmarny połóg i jest to dla niej niewątpliwie olbrzymia trauma. O takich doświadczeniach niestety trudno zapomnieć. Choć Zofia Zborowska przyznaje, że chciałaby jeszcze raz zostać mamą, nie wie, czy zdoła przełamać lęk. Otwarcie mówi o tym, że nie czują się wraz z mężem gotowi na ponowne trudne doświadczenia, które są niekiedy związane z ciążą. Marzenia o ponownym rodzicielstwie są silne, ale strach w tej chwili wygrywa.