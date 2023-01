TVN zapowiedziało nowy w Polsce format telewizyjny. Program "Kto to wie?" oparty został na amerykańskim "Let’s Ask America", w którym widzowie wezmą udział za pomocą... komunikatora internetowego. Prowadzącą show została Dorota Wellman. Prezenterka razem z Marcinem Prokopem stanowi jedną z ulubionych par gospodarzy "Dzień Dobry TVN". Znamy ją także z autorskiego cyklu "Inspirujące kobiety" w TVN Style."

"Kto to wie?". Dorota Wellman poprowadzi nowy program w TVN

Jak dowiadujemy się z komunikatu prasowego, rozgrywka "Kto to wie?" toczy się w czterech rundach, a zadawane uczestnikom pytania bazują na sondażach związanych z życiem codziennym. Pytanie przykładowe, to chociażby, czy "częściej biegamy dla sportu, czy do tramwaju?" oraz, czy "więcej z nas wychodzi na pole, czy na dwór?". Castingi do programu rozpoczęły się w połowie listopada 2022 roku. Show nie będzie emitowane na żywo. Wellman nie ukrywa ekscytacji związanej z formułą teleturnieju.

To ogromna satysfakcja, że oprócz prowadzenia "Kto to wie?", mogę też współtworzyć program. Zupełnie nowa formuła show pozwala mi na bliski kontakt z widzami. Dzięki temu, że zawodnicy odpowiadają na pytania ze swojej kanapy, nie czują presji kamer. Trudno dostrzec, że jest to dla nich debiut telewizyjny. Pasmo, w którym będzie emitowana nasza gra to czas, kiedy widzowie chcą odpocząć po pracy, rozerwać się - i to właśnie im zapewnimy - powiedziała Dorota Wellman.

W wiosennej ramówce TVN pojawią się też programy, które powracają na antenę po latach przerwy. Pierwszym z nich są "Ugotowani", drugim "Azja Express".