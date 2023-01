W niedzielę 15 stycznia Andrzej Duda pojawił się w Zakopanem i kibicował polskim skoczkom podczas indywidualnego konkursu Pucharu Świata. O zwycięstwo walczył Dawid Kubacki, który najpierw znacząco prowadził, ale w finałowej serii miał wyjątkowo trudne warunki pogodowe. W konsekwencji intensywny i niesprzyjający wiatr zepchnął go na drugie miejsce, a zwycięstwem cieszył się Halvor Egner Granerud. Jeszcze przed rozpoczęciem rywalizacji o zwycięstwo zmarzniętą publiczność rozgrzewał DJ, który podczas wydarzenia dbał o doping kibiców i oprawę muzyczną. W pewnym momencie zabawy zaangażował się też Andrzej Duda, który prostym gestem dał kibicom sporą nadzieję na poniedziałkowy poranek.

Andrzej Duda kibicuje skoczkom w Zakopanem. Prezydent przyłapany na ważnej "deklaracji"

Andrzej Duda po zakończeniu konkursu w skokach narciarskich udekorował zawodników na podium i wręczył im drewnianą figurkę niedźwiadka Wojtka. Ta niezwykła nagroda to pomysł biznesmena Wojciecha Krzyściaka. Rzeźba jest hołdem dla syryjskiego niedźwiedzia Wojtka, który brał udział w bitwie pod Monte Cassino. Zwierzę było adoptowane przez żołnierzy 22. kompanii zaopatrywania artylerii w 2. Korpusie Polski dowodzonym przez gen. Andersa. Wcześniej Andrzej Duda pojawił się na trybunach i razem z pozostałymi kibicami przygotowywał się do entuzjastycznego kibicowania skoczkom. Tłum rozgrzewany był przez DJ, który prosił wszystkich obecnych o podniesienie rąk do góry. Kiedy zebrani pod Wielką Krokwią kibice nie zareagowali, prowadzący zasugerował, aby dłonie podnieśli wszyscy, którzy chcą mieć tańsze paliwo i ogrzewanie. Ta propozycja wyraźnie zachęciła tłum do aktywności. Ręce do góry podniósł także Andrzej Duda, co nie umknęło uwadze DJ, który od razu zażartował, że ten prosty gest jest chyba deklaracją głowy państwa.

Widzę, że pan prezydent też podniósł ręce. Panie prezydencie, czyli zgadza się pan na tańsze paliwo? - zażartował spiker.

Publiczność była wyraźnie rozbawiona, a widzący taką reakcję tłumu prowadzący postanowił dalej pociągnąć ten żart.

Jeśli w poniedziałek zobaczycie tańsze paliwo, to pamiętajcie, kto wam to załatwił - podsumował.

Andrzej Duda podczas indywidualnego konkursu Pucharu Świata w Zakopanem fot. akpa

