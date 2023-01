Roksana Węgiel niedawno świętowała 18. urodziny. Z tej okazji udzieliła Plejadzie wywiadu, w którym wyznała, że spotyka się z 26-letnim Kevinem Mglejem. Wybranek piosenkarki jest już ojcem, ale wygląda na to, że nie przeszkadza to jej rodzicom. Roxie udowodniła to, dzieląc się wymownym zdjęciem na Instagramie.

Roksana Węgiel udostępniła rodzinne zdjęcie na Instagramie

18-latka podzieliła się kadrem, na którym pozuje u boku najbliższych, wśród których jest jej mama i tata. Roksana trzyma natomiast za rękę ukochanego Kevina. Wszyscy wydaję się szczęśliwi, a od zdjęcia bije pozytywna energia.

Rodzina Roksany Węgiel ig. roxie_wegiel

Młoda wokalistka wydaje się być osobą bardzo rodzinną. Okazuje się również, że jest także wierząca. Udzieliła wywiadu portalowi o2, w którym opowiedziała o swoim stosunku do kościoła.

Jak czuję potrzebę, to idę do kościoła. To nie jest jakiś przymus, że co niedzielę chodzę, tylko po prostu chcę tam chodzić. Naprawdę można trafić na fajną mszę, na fajne kazanie.

Podkreśliła również, że na msze chodzi z młodymi ludźmi, przyjaciółmi.

Trzeba trochę przełamać ten stereotyp Kościoła, bo każdy myśli, że jak ktoś chodzi do kościoła, to jest po prostu jakimś starym wapniakiem. Chodzę do kościoła z moją ekipą, która jest bardzo, że tak powiem, współczesna i totalnie to są super ziomale, więc trzeba trochę uświadamiać ludzi.

Roksana Węgiel zaznaczyła, że wybierając się do kościoła, chce się spotkać z Bogiem i nie zastanawia się nad jakością Kościoła jako instytucji. Trudno nam powiedzieć, czy jej partner również jest wierzący. Swego czasy Roksana Węgiel poinformowała nas, że "podjęła decyzję o nie komentowaniu związku".

