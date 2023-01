W niedzielę, 15 stycznia w Los Angeles odbyła się 28 gala Critics Choice Awards. Na czerwonym dywanie pojawił się tłum gwiazd. Uwagę fotoreporterów przyciągnęły takie sławy, jak: Anya Taylor-Joy, Kate Hudson, Julia Roberts, Elle Faning czy Michelle Williams (stylizacje tychże oraz wielu innych gwiazd możecie zobaczyć TUTAJ). Na evencie nie zabrakło także Christiny Applegate, która zrezygnowała z pozowania na ściance. Uśmiechnęła się jednak do kilku zdjęć już podczas wydarzenia, w środku Fairmont Century Plaza Hotel.

Christina Applegate cierpi na stwardnienie rozsiane. "Próbuję podnieść głowę"

Christina Applegate na gali Critics Choice Awards

Christina Applegate była obecna na Critics Choice Awards, gdyż została nominowana do nagrody dla najlepszej aktorki w serialu komediowym za rolę w produkcji "The Dead to Me". 51-latka jednak nie wygrała, a statuetka trafiła w ręce Jean Smart, która zagrała w "Hacks".

Applegate pierwszy raz od momentu, kiedy publicznie ogłosiła, że zdiagnozowano u niej stwardnienie rozsiane, pojawiła się na tak dużym wydarzeniu.

Ta niedziela będzie pierwszym rozdaniem nagród, na którym byłam od 2019 roku. I pierwszym od ogłoszenia stwardnienia rozsianego. Jestem zdenerwowana, ale wdzięczna Critics Choice za uwzględnienie mnie - napisała na Twitterze.

Początkowo unikała blasku fleszy. Ostatecznie dała się jednak sfotografować. Do zdjęć nie pozowała sama - towarzyszyła jej córka Sadie Grace LeNoble.11-latka miała na sobie czarną marynarkę w białe prążki. Ukryła się też pod maską ochronną i czarnym kaszkietem.

Christina Applegate również postawiła na czerń. Wybrała ciemną marynarkę z szerokim pasem w talii. Do tego eleganckie szeroki spodnie. Podobnie jak córka włożyła czarne martensy na platformie. Zaszalała z biżuterią, której sobie nie żałowała. Aktorka przez problemy z chodzeniem wspierała się na lasce.