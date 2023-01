Maja Hyży jest mamą czwórki dzieci. Synów-bliźniaków, których ojcem jest Grzegorz Hyży, urodziła w 2012 roku. Z Konradem Kozakiem, z którym związana jest od 2020 roku, doczekała się dwóch córek - dwuletniej obecnie Antoniny oraz Zofii, która przyszła na świat w lipcu ubiegłego roku. Wokalistka już latem zapowiadała, że po narodzinach drugiej córki zamierza bardzo szybko wrócić do pracy. Mimo natłoku obowiązków Hyży stara się znaleźć chwilę dla siebie, a instagramowym obserwującym pokazała, jak dba o swoje ciało.

Maja Hyży odsłoniła brzuch. Pokazała, jak jej ciało wygląda po trzeciej ciąży

Hyży przyznała na InstaStories, że nieco więcej czasu dla siebie ma w niedzielę, dlatego postanowiła poświęcić ten moment na pielęgnację. Wokalistka skupiła się na zabiegach na brzuch i na nagraniu podwinęła koszulkę.

Jak widzicie, mój brzuch nie jest taki do końca idealny, jak by się mogło wydawać. (...) Ujędrnia, likwiduje cellulit i walczy z rozstępami. Ja też walczę - relacjonowała Hyży, przystępując do masażu.

Maja Hyży instagram.com/@majahyzy

Wokalistka wyznała, że zmiana wyglądu skóry jest jednym, ale nie jedynym postanowieniem, jakie założyła sobie na 2023 rok. Hyży ujawniła, że chciałaby wydać płytę, a jej marzeniem jest także zakwalifikowanie się do preselekcji Eurowizji.

Niedługo się dowiem, czy się dostałam, czy nie. Hitem byłoby, gdybym pojechała - dodała, prosząc fanów, aby trzymali za nią kciuki.

To już trzecie podejście Mai Hyży do reprezentowania Polski na konkursie. Brała już udział w preselekcjach w 2018 i 2020 roku. Na tegoroczną Eurowizję zgłosiła utwór "Never Hide", a w rozmowie z Jastrząb Post przyznała, że jej zdaniem ma duże szanse, aby pojechać z nim do Liverpoolu. Nieoficjalnie mówi się, że TVP chce wysłać na konkurs Marinę, jednak sama wokalistka nie potwierdziła jak na razie, że zgłosiła się do preselekcji.