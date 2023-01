Dawid i Marta Kubaccy pod koniec 2021 roku zostali rodzicami dziewczynki o imieniu Zuzanna, a w listopadzie ubiegłego roku poinformowali, że ich rodzina ponownie się powiększy. Maja Kubacka przyszła na świat 6 stycznia 2023 roku, dokładnie w ostatni dzień Turnieju Czterech Skoczni. Szczęśliwy tata po zakończeniu zawodów mógł dołączyć do rodziny, jednak dość szybko wezwały go kolejne obowiązki. 13 stycznia brał udział w kwalifikacjach do Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi w Zakopanem.

Podczas kwalifikacji do zaplanowanych na 15 stycznia zawodów Dawid Kubacki zajął drugie miejsce, oddając z trzynastej belki skok na 128 metrów.

Moje skoki mogłyby być dłuższe, chociaż w sumie były niezłe. Oczywiście zauważyłem drobne błędy, ale to jest do szybkiego poprawienia - skomentował swój występ, cytowany przez PAP.

W piątek lepiej poradził sobie Austriak Daniel Tschofenig, który z szesnastej belki skoczył na 138,5 metra. Jak przekazał Eurosport, skoczek, który zajął pierwsze miejsce, otrzymał w nagrodę trzy tysiące franków szwajcarskich. W tweecie informującym o wynikach kwalifikacji nawiązano także do faktu, że Kubacki niedawno powitał na świecie drugie dziecko.

Daniel Tschofenig sprzątnął Dawidowi Kubackiemu i Marcie Kubackiej sprzed nosa bon na pieluchy dla nowo narodzonej córeczki Mai - czytamy.

Oznaczona w poście Kubacka nie zwlekała z odpowiedzią. Żona skoczka, podobnie jak Eurosport, podeszła do sprawy z dużym przymrużeniem oka.

Uff, dobrze, że kupiliśmy wcześniej kilka paczek w promocji - odpisała.

Dawid i Marta Kubaccy poznali się podczas studiów na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Pierwsze zdjęcie zakochanych, opublikowane przez "Fakt", trafiło do mediów w 2014 roku. Marta Kubacka w rozmowie z Radiem Zet wyjawiła, że od zawsze była fanką skoków narciarskich, a fakt, że los postawił na jej drodze Dawida, uważa za coś niewiarygodnego. Para wzięła ślub w 2019 roku, a ceremonia odbyła się w sanktuarium na podhalańskiej Bachledówce.