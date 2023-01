Agnieszka Kaczorowska aktywnie prowadzi instagramowy profil. Nie tylko regularnie dzieli się z fanami różnymi informacjami z życia prywatnego, ale również chętnie odpowiada na wiadomości i komentarze, które od nich dostaje. Tym razem postanowiła poruszyć temat swojej metamorfozy.

Agnieszka Kaczorowska sporo schudła: Czasem bardzo bolało

Przez lata Agnieszka Kaczorowska zmieniła nie tylko sposób ubierania, ale również zdecydowała się zrzucić nadprogramowe kilogramy. Jakiś czas temu na instagramowym profilu zdradziła, że jej problemy z wagą miały związek w głównej mierze ze stresem oraz brakiem akceptacji. Rok 2019 był dla niej przełomowy. Narodziny córki, zmiana podejścia do życia i ciała sprawiły, że zaczęła chudnąć.

Druga połowa roku 2019. Poród. Połóg. Karmienie piersią. Wybuch endorfin. Pełnia szczęścia. Spełnienie. Ogromna zajętość. Powrót do pracy. Przeprowadzka. Pełna gama emocji na co dzień.

Wówczas napisała, że jej aktywność ograniczała się jedynie do spacerów, a także postawiła na zbilansowaną dietę. Dzięki temu schudła dziesięć kilogramów. Do tematu odchudzania wróciła w najnowszym poście. Tym razem otwarcie przyznała, że droga do upragnionej sylwetki nie należała do przyjemnych.

"Jak ty tak schudłaś?" - to jedno z częstszych pytań, które od was dostaję. Otóż zajrzałam do swojej głowy i serca… i mocno popracowałam nad tym, co wymagało uwagi. Nic się nie zadziało za pstryknięciem palca. Nie będę wam mydlić oczu, nie było łatwo, czasem bardzo bolało… Jednak było warto, ponieważ odzyskałam wolność.

W sekcji komentarzy fani nie ukrywają, że przemiana Kaczorowskiej robi wrażenie. W galerii u góry strony możecie znaleźć archiwalne zdjęcia tancerki.

