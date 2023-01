Choć mamy dopiero styczeń, Shakira już mogła rozbić bank, jeśli chodzi o muzyczne dokonania 2023 roku. Utwór, w którym rozliczyła się z Gerardem Pique, nie przebierając w słowach zarówno na temat jego, jak i jego nowej partnerki, bije rekordy popularności. W ciągu trzech dni został odtworzony ponad 100 mln razy, a to, zdaje się, jeszcze nie koniec.

Ojciec Pique "tańczy z wilkami". Tak nawiązał do poczynań Shakiry

Wydawało się, że Shakira, mimo iż nie jest już z Gerardem Pique, pozostawała w dobrych relacjach z jego rodzicami. Jej była teściowa początkowo zostawiła polubienie pod instagramowym postem promującym nowy utwór wokalistki. Cofnęła je jednak dość szybko - prawdopodobnie po tym, jak przesłuchała tekst piosenki.

Hiszpańska dziennikarka Lorena Vázquez w programie "Y ahora Sonsoles" ujawniła, że na reakcję wobec poczynań Shakiry zdecydował się także ojciec piłkarza. Były teść Shakiry zmienił opis na WhatsAppie, żartując w nim, że "tańczy z wilkami", a jako zdjęcie profilowe dodał kadr z filmu "Tańczący z wilkami". To ewidentne nawiązanie do autorki utworu "She Wolf", która wilczycą nazywa się też w najnowszej piosence.

Wilczyca taka jak ja nie jest dla nowicjuszy, wilczyca taka jak ja nie jest dla facetów takich jak ty, byłam poza twoją ligą - śpiewa Shakira.

Vázquez przyznała także, że zarówno Pique, jak i jego nowa wybranka podeszli do całej sprawy z dość z dużym spokojem. Dodała, że piłkarz martwi się jedynie, jak publiczne pranie brudów wpłynie na jego synów.

Wszystko wskazuje na to, że rodzice Gerarda Pique bardzo polubili jego nową partnerkę. Magazyn "Hola!" informował pod koniec ubiegłego roku, że piłkarz zabrał Clarę Chíę na święta do jego rodziny. Fotoreporterzy przyłapali ich na rodzinnym spacerze, a nowa wybranka byłego partnera Shakiry zdawała się świetnie dogadywać z jego mamą.