Julia Dybowska to polska influencerka, która swego czasu została okrzyknięta "polską żywą Barbie". 30-letnia celebrytka jest partnerką dwa razy starszego teherańskiego miliardera. Para mieszka w Londynie, w wartej 100 milionów złotych wilii. Króluje tam luksus i przepych, ale o dobrym guście razem nie może być mowy.

Julia Dybowska żyje jak w "Dynastii". Marmury, złocenia i meble a'la Ludwik XIV

O związku Julii Dybowskiej z Robertem Tchenguizem zaczęło być głośno w 2017 roku. Szybko wyszło na jaw, że miliarder ma żonę i dzieci. Hearther Bird skarżyła się nawet w "Daily Mail", że jest zmuszona do dzielenia luksusowej rezydencji wraz z dziećmi i kochanką męża. Żona miała mieszkać na parterze, a polska celebrytka na czwartym piętrze. Na Instagramie Julii Dybowskiej można dostrzec sporo zdjęć pokazujących okazałą posiadłość.

Julia Dybowska

Willa urządzona jest w nowobogackim stylu. Przeważają tu marmury, złocenia i meble niczym z francuskiego Wersalu. Z pewnością nie szczędzono środków, żeby tak urządzić wnętrza, ale pieniądze nie zawsze idą w parze z dobrym gustem.

Julia Dybowska

Uwagę zwracają też liczne dzieła sztuki na ścianach, a także okazały fortepian, który stoi w jednym z licznych salonów. Czy jednak Julia Dybowska umila czas pozostałym mieszkańcom rezydencji grając Chopina? Śmiemy wątpić. Do selfie jednak jest jak znalazł.

Julia Dybowska

We wnętrzach nie brakuje marmurów i okazałych żyrandoli, które świetnie wpasowują się celebrytce do licznych instagramowych ujęć. Z całą pewnością stać ją na drogie marki ubrań, mebli i chirurgów plastycznych. Z chęcią też pokazuje to w mediach społecznościowych. Na Instagramie śledzi ją obecnie ponad pół miliona użytkowników.

Julia Dybowska

Podoba wam się taki nowobogacki styl?

Julia Dybowska i jej 61-letni chłopak miliarder spędzili święta na Malediwach