R'Bonney Gabriel zdobyła tytuł Miss Universe 2023. Miss USA to pierwsza Amerykanka filipińskiego pochodzenia, która wygrała ten konkurs. To także rekordowe, dziewiąte zwycięstwo Stanów Zjednoczonych w historii Miss Universe. Miss Polski nie zakwalifikowała się do finałowej 16-tki.

Fot. Gerald Herbert / AP Photo