Los jej nie oszczędzał. Występem w "Mam talent" doprowadziła widzów do łez

Vitoria Bueno ma 18 lat i nie ma rąk, ale to jej nie przeszkodziło, żeby zatańczyć jak w balecie i zachwycić publiczność oraz widzów amerykańskiej wersji programu "Mam talent". Pochodząca z Brazylii nastolatka przeszła do dalszego etapu show.

18-latka zachwyciła jurorów "Mam talent". Nie ma rąk, ale tańczy balet

Vitoria Bueno w 2021 roku pojawiła się w niemieckiej odsłonie "Mam talent". Jej występ zauważyli amerykańscy producenci i zaprosili zdolną dziewczynę do specjalnego edycji programu "America's Got Talent: All Stars". W tym samym show pojawiła się Sara James, która tym razem nie przeszła do finału.

Vitoria Bueno Fot. YouTube/AmericasGotTalent screen

Jurorzy "Mam talent" zgotowali Vitorii owacje na stojąco. Ona otworzyła się przed nimi w temacie swojej niepełnosprawności.

Urodziłam się z wadą genetyczną. Dla mnie całkowicie normalną rzeczą jest używanie stóp do robienia innych rzeczy. Jem nimi, myję zęby, czeszę włosy. Radzę sobie z moją niepełnosprawnością - powiedziała Vitoria Bueno jurorom.

Występ Vitorii zrobił ogromne wrażenie na publiczności. Kamery cały czas pokazywały widzów, którzy przecierali łzy wzruszenia. Jurorzy też byli zachwyceni.

Wierzę, że gwiazdę można poznać po tym, że się nie poddaje, a gdy jest na scenie, całą ją rozświetla. Masz obie te cechy. Masz ten błysk. Gdy występowałaś, zapadła kompletna cisza. Całe Stany i cała Brazylia będą ci kibicować - powiedział Simon Cowell.

Vitoria ostatecznie zajęła trzecie miejsce w odcinku i nie awansowała do finału, ale zdobyła serce internautów. Jej występ już stał się wiralem w sieci.

