W piątek 13 stycznia, opublikowano nową piosenkę Miley Cyrus, zwiastującą jej kolejny, solowy album "Endless Summer Vacation". W utworze "Flowers" piosenkarka wielokrotnie nawiązuje do jej nieudanego małżeństwa z Liamem Hemsworthem.

Nowy teledysk Miley Cyrus został nagrany w miejscu, w którym jej były mąż dopuszczał się zdrad

W wideoklipie do piosenki "Flowers" Miley Cyrus wygląda oszałamiająco. Wokalistka przechadza się ulicami Los Angeles i tańczy w złotej sukni od Saint Laurent. Nie brakuje tu jednak także rozliczeń z przeszłością.

Warto zauważyć, że Miley Cyrus zaplanowała premierę nowego singla w dniu 33. urodzin byłego męża. Nawiązania do Liama Hemswortha pojawiają się zresztą także w tekście utworu.

Mogę kupić sobie kwiaty, mogę trzymać się za rękę, mogę sama tańczyć, potrafię kochać siebie lepiej niż ty mnie - śpiewa Miley Cyrus w piosence "Flowers".

Słowa piosenki mają nawiązywać do utworu "When I was you man" z repertuaru Bruno Marsa, którą kiedyś Liam Hemsworth zadedykował swojej ówczesnej żonie. To jednak nie koniec odniesień do małżeństwa, które zakończyło się trzy lata temu.

Zbudowaliśmy dom i patrzyliśmy jak płonie - śpiewa Miley Cyrus.

Te słowa z pewnością odnoszą się do rezydencji pary w Malibu, która spłonęła podczas pożaru. Co więcej, zagraniczne media informują, że dom, w którym nakręcono teledysk do "Flowers", to miejsce, w którym Liam Hemsworth zdradził Miley Cyrus z kilkunastoma kobietami.

Dodajmy, że wokalistka i aktor byli parą prawie dziesięć lat, ale wielokrotnie się rozchodzili i wracali do siebie. Ostatecznie wzięli ślub w 2018 roku, a już osiem miesięcy później złożyli pozew o rozwód, który został sfinalizowany w styczniu 2020 roku.

