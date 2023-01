Shakira odniosła międzynarodowy sukces w 2001 roku, gdy ukazała się pierwsza anglojęzyczna płyta artystki "Laundry Service". "Whenever, Wherever" nucili wówczas wszyscy, a długie, blond, mocno kręcone włosy stały się na długi czas jej znakiem rozpoznawczym. Niewykluczone nawet, że wiele osób nie wie, iż Shakira jest naturalnie brunetką. Po rozjaśnieniu włosów na ciemny kolor przefarbowała je tylko raz i to przypadkiem. Jak opowiadała brytyjskiemu "Glamour", w 2020 roku przed Super Bowl pomyliła farby i brunetką została ponownie tylko na kilka godzin. Sprawdziliśmy, jak wizerunek gwiazdy zmieniał się na przestrzeni lat.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Shakira i Pique się rozstali?

Roksana Węgiel kończy 18 lat. Tak się zmieniała przez lata

Tak zmieniał się przez lata wizerunek Shakiry

W 2001 roku, niedługo po premierze "Laundry Service", Shakira skusiła się na panujący wówczas trend doczepiania lub farbowania kilku pasemek na ciemny kolor. W takiej fryzurze zaprezentowała się m.in. w teledysku do piosenki "Tango".

Shakira w 2001 YouTube

Przez bardzo krótki czas nosiła także grzywkę. Na eksperyment z fryzurą zdecydowała się w 2004 roku, a tak odmienioną Shakirę mogliśmy podziwiać podczas nieistniejącej już gali MTV dla latynoamerykańskich artystów.

Shakira w 2004 YouTube

W 2010 roku Shakira zaczęła spotykać się z Gerardem Pique, a w tym okresie przeszła kolejną zmianę wizerunku. Zrezygnowała z mocnego skrętu, a włosy - nadal blond - zaczęła jedynie lekko podkręcać. W takiej wersji prezentowała się m.in. w teledysku do piosenki "Waka Waka".

Shakira w 2010 YouTube

Brodzik od czasów "Magdy M." przeszła metamorfozę. Tej fryzury nie pamiętacie

Rok później fani wokalistki pierwszy raz mogli zobaczyć, jak wygląda w ciemnym odcieniu włosów. W teledysku do "Rabiosy" latynoska została szatynką i pokazała się w bardzo krótkiej fryzurze. To co prawda jedynie peruka założona na potrzeby klipu, ale ciemne włosy także zdecydowanie jej pasują.

Shakira w 2011 YouTube

Niewykluczone, że to eksperyment z peruką sprawił, że Shakira postanowiła faktycznie mocno skrócić włosy. Już rok później obcięła swoje długie loki na długość do ramion. Tak odmieniona kibicowała ukochanemu na trybunach Euro 2012.

Shakira w 2012 Agencja Gazeta

Gwiazda nie była jednak zachwycona tak drastyczną zmianą, bo bardzo szybko zaczęła ponownie zapuszczać włosy. Shakira udowodniła jednak fanom, że potrafi zmieniać się jak kameleon. W 2016 roku ukazał się nagrany z Malumą hit "Chantaje", w którym gwiazda wygląda fenomenalnie w różowym kolorze włosów.

Shakira w 2016 YouTube

W 2021 roku latynoska przeszła kolejną ogromną zmianę. Powróciła do naturalnej faktury swoich mocno kręconych włosów, ale tym razem zrezygnowała z blondu i pierwszy raz przerafowała włosy na jasnorudy odcień.

W takim wydaniu nie oglądaliśmy jednak artystki zbyt długo. Już rok później, gdy media zaczęły huczeć od informacji o rozstaniu z Gerardem Pique, Shakira zdecydowała się na bardzo dużą metamorfozę wizerunku. Choć nie wróciła już do jasnego blondu, który nosiła na początku kariery, zdecydowała się niemal całkowicie wyprostować swoje kręcone pukle.

Wygląda na to, że w takiej wersji Shakira czuje się obecnie najbardziej komfortowo. Długie, proste włosy miała również w teledysku do utworu z początku 2023 roku, w którym rozlicza się z byłym partnerem.