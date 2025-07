Nikt nie ma chyba wątpliwości, że Iga Świątek jest wybitną tenisistką. Osiąga sukces za sukcesem, a na koncie ma już zwycięstwo pięciu turniejów wielkoszlemowych. Sportowe za cięcie u Igi Świątek to cecha rodzinna. Jej ojciec Tomasz Świątek jest byłym wioślarzem, który brał udział w Igrzyskach Olimpijskich w Seulu w 1988 roku. Z kolei jej starsza siostra Agata także w przeszłości trenowała tenisa. Co ciekawe, sama Świątek przyznała, że jej siostra była od niej lepsza.

Siostra Igi Świątek również chciała zostać tenisistką

Agata Świątek jest trzy lata starsza od siostry i długo była jej inspiracją. Jako pierwsza zaczęła trenować tenisa i co ciekawe, wychodziło jej to lepiej. - Moja starsza o trzy lata siostra grała, a ja chciałam być taka, jak ona. Kiedy byłam młodsza, zawsze z nią rywalizowałam i przegrywałam, co było dla mnie bardzo motywujące - zdradziła Iga Świątek w rozmowie z "Super Expressem".

Była lepsza ode mnie i zawsze motywowało mnie to do treningów, bo chciałam ją pokonać

- dodała. Agata Świątek wszelkie treningi musiała mieć zaplanowane i wypracowywać konkretne cele, a Iga wolała rywalizację i grę na punkty. Niestety ze względu na liczne kontuzje zrezygnowała z kariery i dziś stara się jak najlepiej wspierać tenisistkę. - Lubiłam trenować, a Iga nie. Ona woli rywalizację, ciągle grałaby tylko na punkty. U mnie trening musiał być zaplanowany. Z konkretnym zadaniem do wykonania, na przykład sto uderzeń do jednego rogu kortu. Iga pod tym względem jest bardziej spontaniczna - mówiła Agata Świątek w rozmowie z eurosport.pl.

Agata Świątek zdecydowała się na życie z dala od blasku fleszy i wszystko wskazuje na to, że ceni sobie prywatność. Jej profil na Instagramie jest otwarty tylko dla najbliższych. Poszła inną drogą niż Iga - studiowała stomatologię.