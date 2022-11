Julia Wieniawa zagrała w komedii kryminalnej "Nie cudzołóż i nie kradnij" w reżyserii Mariusza Kuczewskiego. We wtorek, 15 listopada, odbył się uroczysty pokaz filmu, na którym oczywiście nie mogło zabraknąć młodej aktorki. Odtwórczyni roli Sandry zadbała o to, by spojrzenia i obiektywy były wycelowane na nią.

Julia Wieniawa zadaje szyku na premierze "Nie cudzołóż i nie kradnij"

Filmowy wieczór zobowiązuje. Julia Wieniawa postawiła na wyróżniającą się, asymetryczną czarną kreację. Aksamitna, dopasowana sukienka podkreśliła nienaganną figurę młodej aktorki i przy okazji odsłoniła jej dekolt, prawe ramię oraz brzuch (jest forma). Stawiając na mini, celebrytka mogła też wyeksponować muśnięte słońcem, mimo listopadowej pory, nogi. Najbardziej trafionym wyborem okazały się jednak jej delikatne buty ze srebrnymi paseczkami na wysokim obcasie - wydłużyły nogi 23-latki.

Do tego zwracającego uwagę zestawu Wieniawa dobrała na zasadzie kontrastu dyskretną srebrną biżuterię - na obu jej nadgarstkach lśniły bransoletki, szyję zdobił łańcuszek o podwójnym sznurze, a palce kilka pierścionków. Gwiazda produkcji zdecydowała się na efektowną fryzurę z gładko zaczesanych włosów i makijaż, w którym akcent położono na powieki pomalowane w stylu smoky eyes.

Jak wam się podoba stylizacja Julii Wieniawy? Zasługuje na mocne 8/10?

Więcej zdjęć Julii Wieniawy z premiery znajdziecie w galerii w górnej części artykułu.