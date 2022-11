Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski tworzą obecnie najpopularniejszy związek w show-biznesie. Wszyscy z zainteresowaniem śledzą rozwój ich relacji i bacznie obserwują każdy ich krok. Oficjalnie jako para zadebiutowali na czerwonym dywanie podczas gali z okazji 70-lecia TVP i oczywiście spotkali się z dużym zainteresowaniem mediów. Zakochani chętnie pozowali do zdjęć i udzielali wywiadów. W jednym z nich padło pytanie o "Taniec z Gwiazdami". Czy zobaczymy ich razem na parkiecie?

Katarzyna Cichopek o ponownym udziale w "Tańcu z Gwiazdami": Poniosła cię wyobraźnia

W rozmowie z "Faktem" Iwona Pavlović przyznała, że to dobry moment, by zaprosić Macieja Kurzajewskiego do "Tańca z Gwiazdami". Nie zapomniała również wspomnieć o Katarzynie Cichopek, która przed laty wystąpiła w tanecznym show.

Zapraszamy go bardzo serdecznie. Nie wiem tylko, czy Maciek by się zgodził, bo z tego, co widzę, to panowie uciekają trochę od tańca, a wcale niepotrzebnie. Uważam, że on mógłby się sprawdzić, bo jest wysportowanym mężczyzną. Byłoby ciekawie. Tym bardziej że Kasia już tańczyła i teraz mogłaby przyjść kolej na niego. Kasia mogłaby mu dawać wskazówki i nawet po cichu trenować w domu - powiedziała.

Korzystając z okazji, dziennikarka "Faktu" zapytała samych zainteresowanych, co sądzą o tym pomyśle. Oboje nie podeszli entuzjastycznie do tej propozycji.

Ja bardzo dziękuję. Już Kryształową Kulę zdobyłam. Ja trenerem? Chyba troszkę poniosła cię wyobraźnia, ale miło mi, choć ten etap już mam za sobą - powiedziała Cichopek.

Mamy sporo planów zawodowych, choćby te najbliższe. Za tydzień rozpoczynają się mistrzostwa świata w piłce nożnej w Katarze, będę jednym z prowadzących studio w Warszawie, to jest miesiąc ciężkiej pracy non stop. Nasz kalendarz związany z tym, co mamy do zrobienia w TVP jest już i tak bardzo wypełniony i cieszy nas to, że możemy otwierać kolejne projekty - dodał Kurzajewski.

Katarzyna Cichopek u boku Marcina Hakiela wystąpiła w "Tańcu z Gwiazdami" w 2005 roku. W przygotowanej galerii u góry strony znajdziecie ich zdjęcia, gdy wspólnie walczyli o Kryształową Kulę.

