Mandaryna odnosi się do kolejnej ciąży partnerki Michała Wiśniewskiego. Dzieci napominają ojca

Kamil Baleja w najnowszym odcinku podcastu "Tato, no weź!" dla Radia Złote Przeboje rozmawiał z Mandaryną, czyli Martą Wiśniewską. Tancerka, choreografka i wokalistka z dumą mówiła o dzieciach, a zapytana o pierwsze rozmowy o seksie, zareagowała z ogromnym poczuciem humoru.

Mandaryna o kolejnym dziecku Michała Wiśniewskiego

W podcaście musiało paść pytanie o rozmowę o seksie z dziećmi. Mandaryna nie ma w zwyczaju pudrować rzeczywistości i wprost mówi, co myśli co robi. Okazuje się, że rozmowa z Fabienne i Xavierem przeszła jak po maśle - co więcej, dzieci Marty i Michała są na tyle wyedukowane, że teraz... edukują tatę.

Spytałam się, czy już są po, jak to wygląda. Z Xavierem rozmawiałam, że nie chciałabym być babcią w młodym wieku i żeby miał tego świadomość. Raczej tatę edukują w tym temacie ostatnio bardziej, są świadomi tego, jak to zrobić, żeby nie powiększać rodziny za szybko. A z córką jestem na maksa blisko więc wiem, kiedy był pierwszy raz. Wiadomo, trochę wbiło mnie w fotek. Ale powiedziałam, że fajnie, i jeśli to było coś, na co czekała i miała ochotę, i dała przyzwolenie na ten moment... To ja się tylko cieszę, tylko ma być bezpiecznie dla niej - podsumowała Marta Wiśniewska.

Marta i Michał Wiśniewscy byli małżeństwem przez cztery lata. W tym czasie zdążyli na oczach polskich kamer wziąć jeden z najdroższych ślubów w historii polskiego show-biznesu (wówczas szacowano, że ceremonia mogła kosztować nawet dwa miliony złotych) a następnie stworzyli show "Jestem jaki jestem" o życiu całej rodziny. W 2006 roku rozwiedli się, ale utrzymywali poprawne, jeśli nie przyjazne, stosunki.

