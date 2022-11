Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan od lat uchodzą za wyjątkowo udane małżeństwo. Celebrytów często możemy zobaczyć na przeróżnych sesjach, na których pojawią się z synem Henrykiem, a także dwoma synami Rozenek z poprzedniego małżeństwa, Stanisławem i Tadeuszem. Do mediów przedostały się teraz dość niepokojące informacje o rzekomym kryzysie w związku "polskich Beckhamów". Wiemy, z czego to może wynikać.

Jak się okazuje, Radosław Majdan chciałby mieć jeszcze jedno dziecko. Tego entuzjazmu nie podziela jednak Małgorzata Rozenek. Celebrytka w rozmowie z Jastrząb Post wyjawiła, o czym marzy jej mąż.

O kolejnym dziecku. Ale to jest marzenie, które się nie spełni - podkreśliła Małgorzata Rozenek.

Okazuje się, że to ma wywoływać spięcia pomiędzy małżonkami. Donosi o tym osoba z otoczenia pary w rozmowie z "Super Expressem".

Radosław coraz częściej o tym wspomina, ale Małgosia mówi "nie". On śni o córeczce, ale jego żona nie podziela tego zdania. Ma przecież trzech synów i teraz skupia się na pracy - powiedziała informatorka "Super Expressu".

Oczywiście do doniesień anonimowych informatorów trzeba podchodzić z dużą dozą sceptycyzmu. Mimo to domyślamy się, że obecnie Małgorzata Rozenek skupiona jest na rozwoju zawodowym. Przez długi czas marzyła o posadzie prowadzącej w "Dzień dobry TVN". Teraz wkłada wiele wysiłku w to, żeby wypadać na antenie jak prawdziwa profesjonalistka.

